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Uma mulher de 42 anos morreu e outras três pessoas ficaram gravemente feridas após um carro ser atingido e arrastado por cerca de 50 metros por um caminhão na BR-101, em Mucuri, no extremo sul da Bahia. O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira, 20.

A vítima fatal foi identificada como Marly dos Santos Cruz, de 42 anos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ela morreu ainda no local da colisão.

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Carro ficou preso debaixo de caminhão

De acordo com a PRF, o acidente aconteceu em um trevo da rodovia. O motorista do caminhão teria cruzado a pista sem perceber a aproximação do carro, que trafegava pela via principal.

O automóvel atingiu a lateral do veículo de carga e, com o impacto, acabou sendo arrastado por aproximadamente 50 metros. O carro ficou preso debaixo do semirreboque.

Todas as vítimas estavam no automóvel. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

Quem são os feridos?

Além da mulher que morreu, outras três pessoas ficaram gravemente feridas. Elas foram identificadas como:

Leno Ferreira Dias, de 42 anos;

Kesia Santos Oliveira, de 13 anos;

Alexandro Santos Pereira, de 23 anos.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal de Itabatã, onde permanecem internadas neste sábado, 21.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.