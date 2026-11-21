TRAGÉDIA
Carro é arrastado por 50 metros e mulher morre em grave acidente na Bahia
A vítima fatal foi identificada como Marly dos Santos Cruz, de 42 anos
Uma mulher de 42 anos morreu e outras três pessoas ficaram gravemente feridas após um carro ser atingido e arrastado por cerca de 50 metros por um caminhão na BR-101, em Mucuri, no extremo sul da Bahia. O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira, 20.
A vítima fatal foi identificada como Marly dos Santos Cruz, de 42 anos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ela morreu ainda no local da colisão.
Carro ficou preso debaixo de caminhão
De acordo com a PRF, o acidente aconteceu em um trevo da rodovia. O motorista do caminhão teria cruzado a pista sem perceber a aproximação do carro, que trafegava pela via principal.
O automóvel atingiu a lateral do veículo de carga e, com o impacto, acabou sendo arrastado por aproximadamente 50 metros. O carro ficou preso debaixo do semirreboque.
Todas as vítimas estavam no automóvel. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.
Quem são os feridos?
Além da mulher que morreu, outras três pessoas ficaram gravemente feridas. Elas foram identificadas como:
- Leno Ferreira Dias, de 42 anos;
- Kesia Santos Oliveira, de 13 anos;
- Alexandro Santos Pereira, de 23 anos.
As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal de Itabatã, onde permanecem internadas neste sábado, 21.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.