Carro pega fogo e deixa um morto e três queimados em Santo Amaro

Um homem de 32 anos morreu e três pessoas sofreram queimaduras em um incêndio em um carro na quinta-feira, 10, na BA-513, em Santo Amaro, no recôncavo da Bahia. A Polícia Civil não descarta a possibilidade de ação criminosa.

A vítima foi identificada como Tiago de Jesus Silva. As outras três pessoas estão internadas no Hospital Geral do Estado (HGE) em Salvador, com estado de saúde delicado.

O incidente ocorreu próximo à localidade de Ipitanga, na zona rural do município, enquanto todas as vítimas estavam dentro do veículo, que foi completamente consumido pelas chamas.

Antes de serem levadas ao HGE, as vítimas foram atendidas no Hospital da Santa Casa. A delegacia de Santo Amaro está investigando o caso, mas ainda não conseguiu ouvir os sobreviventes devido à gravidade dos ferimentos.