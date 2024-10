Elo entre BDM e facção 'evangélica' do Rio foi preso em megaoperação

Jeime foi localizado no Rio de Janeiro em Operação que buscava 'Peixão' - Foto: Reprodução

Um dos principais elos das facções criminosas Bonde do Maluco (BDM) e o Terceiro Comando Puro (TCP), do Rio de Janeiro, foi preso na quarta-feira, 10, durante uma megaoperação da Polícia Civil do RJ, no Complexo de Israel, na Zona Norte da cidade carioca, que caçava a o chefão do TCP, Alvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão.

A ação, que contou também com o trabalho de inteligência das forças de segurança da Bahia, resultou em oito prisões, entre elas a do criminoso baiano Jeimes Cassiano Lisboa, conhecido Jeimes ou Lavezzi. No Rio, ele seria responsável pelas negociações de armas e munições e o envio delas para os aliados na Bahia.



Segundo a SSP, ele possuía mandados de prisão e atuava no comércio de drogas e armas, determinando homicídios de rivais e roubos, além de corrupção de menores, no bairro da Mata Escura.

Jeimes foi localizado num motel às margens da Avenida Brasil por policiais militares do 16º BPM (Olaria), após tentar fugir do cerco e se esconder. Os presos estavam com três garotas, uma delas menor.

Entenda a aliança entre o TCP e BDM

Se na alta cúpula o BDM tem ligações diretas e acordos de negócios com o Primeiro Comando da Capital (PCC), principalmente no tráfico de drogas para a Europa, nas ruas, a 'facção das três letras' teve a necessidade de se fortalecer para bater de frente com os rivais.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, em setembro deste ano, o coordenador da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado - FICCO/ BA - Eduardo Badaró, falou sobre a aproximação entre as duas facções.

"Por enquanto, o TCP está em negociação. Como se negocia isso? Aí que entra o armamento. Como é que negocia para levantar minha bandeira? Eu forneço algo que você quer muito, né? Eu te deixo mais forte. Como é que eu te deixo mais forte? Forneço droga a um custo e qualidade melhores para que você revenda e tenha um poder financeiro e também armamento para combater e defender o seu território em meu nome. Em nome da facção que fornece o armamento, isso cria uma disputa bélica", pontuou.

Traficantes 'evangélicos'

O Terceiro Comando Puro (TCP) é uma nova facção surgida da separação do Terceiro Comando (TC), que também surgiu de uma dissidência do Comando Vermelho, no Rio de Janeiro.

No mês passado, em conversa com a reportagem do Portal A TARDE, o ex-comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) do Rio de Janeiro e idealizador do filme "Tropa de Elite", Rodrigo Pimentel, revelou que os integrantes da facção Criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), se declaram como evangélicos.

Segundo o ex-bope, a facção é hoje dividida entre evangélicos e não evangélicos. Peixão, alvo prioritário da Operação Êxodo, estaria entre os 'relogiosos'.

"São duas frentes: a frente evangélica do 'Peixão' e a frente não evangélica do 'TH'. Durante muito tempo a imprensa omitiu o nome de Facção para não levantar a bola deles, mas nós temos que falar, para que as pessoas entendam o que está acontecendo. O terceiro comando hoje é a segunda maior facção do Rio de Janeiro, só perde para o Comando Vermelho, e boa parte dessa facção está num processo de evangelização. E muita gente pode acreditar que é um processo falso, que eles estão inventando essa falsa fé em Jesus. Mas assim eles se declaram".

Quem é Peixão

Durante a pandemia, Peixão batizou de Complexo de Israel a região da Cidade Alta, Vigário Geral, Parada de Lucas, Cinco Bocas e Pica-pau, comunidades margeadas pela Avenida Brasil e onde vivem 134 mil pessoas. Isso aconteceu em 2020.

Na ocasião, ele mandou espalhar pela área dominada a estrela de Davi, um símbolo judaico muito utilizado por determinadas vertentes evangélicas, e expulsou seguidores de religiões de matriz africana.