Líder de facção criminosa da Bahia com ligações no RJ é preso

Jeimes Cassiano Lisboa, conhecido como Jeimes ou Lavezzi - Foto: Arquivo Pessoal

Na manhã desta quinta-feira, 10, uma operação integrada das Forças de Segurança da Bahia e equipes do Rio de Janeiro resultou na prisão do líder de uma facção.

De acordo com uma fonte policial do Portal A TARDE, o líder seria Jeimes Cassiano Lisboa, conhecido como Jeimes ou Lavezzi, um dos principais comandos da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM) e que teria fortes ligações com o Terceiro Comando Puro (TCP) , do Rio de Janeiro. A captura ocorreu durante a Operação Êxodo, realizada no Complexo de Israel, na capital fluminense.

Com essa prisão, as autoridades baianas já detiveram 83 líderes de facções em 2024. Jeimes possuía diversos mandados de prisão e estava profundamente envolvido em atividades criminosas, como comércio de drogas e armas. Ele também era responsável por determinar homicídios de rivais, roubos e a corrupção de menores no bairro da Mata Escura, em Salvador.

Durante a Operação Êxodo, além de Jeimes, outras sete pessoas ligadas ao crime organizado foram capturadas, reforçando os esforços das forças de segurança no combate ao tráfico e à violência.