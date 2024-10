Homem é preso suspeito de quebrar costelas de enteado de 2 meses

- Foto: Reprodução / Metropoles

Um homem de 24 anos foi preso nesta quinta-feira, 10, em Cabreúva, interior de São Paulo, sob suspeita de espancar um bebê de apenas 2 meses. A prisão ocorreu após o Conselho Tutelar da cidade acionar as autoridades, que encontraram a criança com múltiplos ferimentos.

Segundo o delegado responsável pela investigação, Ruiter Martins, o bebê foi socorrido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jacaré, onde apresentava lesões na cabeça, pescoço e queixo, além de três fraturas nas costelas. “A criança passou por radiografia que constatou três costelas quebradas, bem quebradas. Até quem não é médico olha ali e sabe que está quebrado. Juntando com as lesões externas, ficou bem caracterizado que foi uma agressão. Um espancamento”, afirmou o delegado.

Devido à gravidade dos ferimentos, o bebê precisou ser transferido para o Hospital Universitário de Jundiaí, na cidade vizinha. Até o momento, o estado de saúde da criança não foi informado.

Inicialmente, a polícia prendeu tanto o padrasto quanto a mãe do bebê. Após a realização de depoimentos, a mãe revelou que o filho estava sob os cuidados do companheiro durante o incidente, e o homem alegou que a criança teria caído. A mãe foi liberada, mas responderá por omissão. Já o padrasto permanece detido e enfrenta acusações de lesão corporal grave, violência doméstica e maus-tratos.