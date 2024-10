Ônibus fica sem freio e assusta passageiros em Salvador

Ônibus que circulam pela capital baiana (ilustração) - Foto: Uendel Galter | Ag. A Tarde

Um ônibus apresentou um problema mecânico, nesta quinta-feira, 10, na Ladeira do Retiro, em Salvador, assustando os passageiros. Segundo informações preliminares, o veículo teria tido um problema no freio e precisou ficar parado no meio da rua apoiado por pau e pedras.

Leia mais:

>>Falsa filha de militar é condenada após enganar exército por 3 décadas

>>Ônibus deixam de circular no bairro de Fazenda Coutos

>>Reajuste: passagens intermunicipais vão aumentar a partir desta quinta

Ainda de acordo com um leitor do Portal A TARDE, não houve registro de pessoas feridas. A Transalvador informou que não tinha informações sobre o caso, mas iria encaminhar uma equipe para averiguar a situação. A Secretaria de Mobilidade disse que não foi acionada para a ocorrência no bairro do Retiro.