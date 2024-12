Cartinha solidária: PM entrega presente para crianças em Salvador

Papai Noel esteve no Departamento Pessoal (DP) em Barris para entregar presentes da Cartinha Solidária. - Foto: Divulgação | Polícia Militar

O Departamento Pessoal (DP) realizou a entrega dos presentes do projeto Cartinha Solidária na sede da unidade, nos Barris, na terça-feira 10. A iniciativa incentiva as crianças carentes a escreverem suas cartinhas para o Papai Noel e os policias atuaram como padrinhos, atendendo aos seus pedidos.

A Creche Escola Paulo VI, localizada em Pau Miúdo, foi escolhida para participar da ação. Contando com mais de 40 crianças recebendo seus presentes desejados. A entrega aconteceu no Departamento Pessoal (DP) que, além dos presentes, contava com lanches, doces e a presença mais que especial do Papai Noel, que entregou os pedidos das crianças.

No final da comemoração, o coronel Fernando Leite, diretor do DP, destacou: “Essa ação natalina é uma das mais tocantes e fortalece a ligação entre a Polícia Militar e a comunidade, criando um momento de alegria e solidariedade para todos”.