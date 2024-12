'A Breve História de Lilly Brown' retorna aos palcos em Salvador

O espetáculo explora temas como resistência, machismo e afirmação feminina - Foto: Hermes Photos & Films

O Teatro Gregório de Mattos recebe, de 19 a 21 de dezembro, o espetáculo ‘A Breve História de Lilly Brown’, dirigido por Antônio Valter Leone. A montagem, da Leone Cia de Dança & Teatro, combina teatro, dança e música em uma narrativa que revisita as lutas das mulheres brasileiras durante a década de 70, no contexto da ditadura militar.

Com texto inspirado nas canções de Chico Buarque, o espetáculo explora temas como resistência, machismo e afirmação feminina, trazendo à tona a saga de Lilly Brown, uma mulher cheia de peculiaridades que transita entre humor e poesia para refletir sobre as dificuldades e conquistas do período.

"A Lilly que criamos é uma personagem que simboliza a essência da mulher brasileira daquela época. É uma história de luta em um mundo machista, contada em um cabaré que mistura nostalgia e emoção", explica Antônio Valter Leone, que já dirigiu mais de 80 produções teatrais ao longo de sua carreira.

O espetáculo será apresentado no Teatro Gregório de Mattos (Praça Castro Alves, ao lado do Cine Glauber Rocha) nos dias 19, 20 e 21 de dezembro, às 19h, com uma sessão extra no dia 21, às 16h.

A duração é de 1h30, com classificação indicativa para 16 anos. Os ingressos custam entre R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) e podem ser adquiridos através do Sympla. A plateia será reduzida, e os ingressos são limitados.