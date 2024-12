In-Nilè: curta mostra a trajetória de Iyalorixás trans de Salvador

Após exibição haverá uma mesa de debate com as protagonistas - Foto: Divulgação

O curta-metragem documental In-Nilè, aborda com sensibilidade a presença de corpos trans nos terreiros de candomblé. O documentário foca na trajetória de três Iyalorixás transexuais, Ana Vitória de Oyá, Thiffany Odara e Alana de Carvalho.

Com direção de Jener Augusto (Toboroji) e Deko Alves, o filme mostra uma narrativa que revela a vida e histórias de resistência dessas mulheres que transformam seus terreiros em territórios de acolhimento, diversidade, potência e pertencimento.

Segundo os diretores, In-Nilè é um convite para se refletir sobre a interseção entre fé, identidade e luta, mas também uma denuncia as negações que atingem corpos trans e travestis, além de celebrar a importância dessas vozes no candomblé.

O filme estreia na próxima quinta-feira, 12, no Auditório da Faculdade de Comunicação (FACOM), na Universidade Federal da Bahia (UFBA), às 18h30. No final da exibição haverá uma roda de conversa com as protagonistas mediada pelo professor Adinelson Filho do grupo Yorubantu.

A mesa faz parte da 4ª Gira Audiovisual do Laboratório de Audiovisual (LaBAV) da UFBA e tem como objetivo criar a oportunidade para o público aprofundar a discussão sobre a presença da comunidade transexual no candomblé e as intersecções que atravessam esses corpos nas religiões de matriz africana.