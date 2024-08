'Casa caiu': Homem é preso com grande quantidade de drogas em Salvador

- Foto: Divulgação / Polícia Militar

Na manhã de sexta-feira (16), policiais militares do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo) prenderam um homem com drogas e dinheiro no bairro Engenho Velho de Brotas.

Durante um patrulhamento ostensivo na área conhecida como Manguinhos, os policiais avistaram alguns indivíduos que, ao perceberem a presença da equipe, tentaram fugir. Um dos suspeitos foi capturado e, após uma busca pessoal, foram encontrados 35 tabletes e 663 porções de maconha, um tablete e uma porção de haxixe, um tablete e duas porções de crack, duas balanças de precisão, 1.000 pinos vazios e dinheiro em espécie.

Leia também:



>> Lutadores do UFC brigam em cassino após evento; Veja vídeo

>> Com Everton Ribeiro, Rogério Ceni convoca 24 para jogo contra o Grêmio

>> "Mãe Bernadete, presente": comunidade defende legado um ano após crime

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.