Catorze pessoas são indiciadas na Bahia por golpes com cartão virtual

Catorze pessoas foram indiciadas, na terça-feira, 16, em Vitória da Conquista, como responsáveis por um golpe com cartões virtuais que causou um prejuízo de quase R$ 60 mil. Segundo a Polícia Civil, entre os dias 13 e 22 de junho deste ano, 11 celulares modelo iPhone foram adquiridos de maneira fraudulenta, sem a anuência dos proprietários das contas bancárias debitadas.

As fraudes foram identificadas em termos de adesão de pessoa física para planos de serviço pós-pago em uma loja de telefonia. De acordo com a apuração do caso, algumas das compras eram realizadas através de links enviados pelo vendedor, no qual eram cadastrados os dados do cartão.

Como o verdadeiro titular do cartão não era o comprador, quando havia a contestação da compra, a operadora do cartão fazia a suspensão do pagamento, gerando o prejuízo para a vítima.

De acordo com a polícia, já foram recuperados dez telefones, que foram devolvidos às vítimas. Os indiciados responderão pelos crimes de estelionato, receptação qualificada, receptação simples, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Sete indiciados são comerciantes e um dos crimes praticados por eles foi de receptação qualificada, cuja pena é de até oito anos de prisão.

O delegado titular da 1ª DT de Conquista, Paulo Henrique de Oliveira, explica que o grupo encontra grande facilidade em vender o produto da receptação a terceiros de boa-fé, clientes que não têm razão para desconfiar da procedência dos bens que estão sendo oferecidos. Foram indiciados lojistas com estabelecimentos comerciais no Shopping Popular de Conquista e em lojas virtuais.

Paulo Henrique reforça que, a maneira mais segura de saber a procedência na compra de um aparelho celular novo é com a apresentação de sua nota fiscal.