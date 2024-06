Cerca de 20 mil de pés de maconha são erradicados em cidade na BA

- Foto: Divulgação

A Polícia Federal, em ação integrada com a CIPE-CAATINGA/PMBA e a CIOSAC/PMPE, realizou na manhã de terça-feira, 11, Ação de Erradicação de Plantios e Canabis Sativa Lineu (Maconha), no município de Tuparetam, região localizada no sertão pernambucano, no âmbito da Operação Terra Livre.

Segundo a PF, os plantios foram localizados através de levantamentos realizados pela Polícia Federal Polícia Militar da Bahia em uma área com cerca de 6.000m². Como resultado, houve a erradicação de, aproximadamente, 25 mil pés de maconha quase prontas para colheita.

A corporação ainda salientou que o ciclo produtivo da cannabis é monitorado pelos policiais federais e novas ações são realizadas nos períodos próximos à colheita, coibindo, assim, a finalização do cultivo. A persistência das ações de erradicação de plantios de maconha tem como efeito direto a diminuição da oferta de maconha no mercado consumidor. Com essas operações consecutivas, as Polícias Federal e Militar contribuem significativamente para o desabastecimento dos pontos de venda de droga nos estados da região nordeste, evitando assim a escalada da violência tais como: roubos, furtos, homicídios, latrocínios, guerra pelo domínio dos territórios de drogas dentre outros crimes violentos, geralmente essas ocorrências giram em torno do tráfico de drogas.