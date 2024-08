Cerca de 50 kg de maconha são apreendidos em ônibus de turismo na Bahia

Polícia Rodoviária Federal encontraram 64 tabletes de maconha - Foto: Reprodução | PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um ônibus de turismo que fazia a linha São Paulo x Garanhuns no km 429 da BR 116, em Feira de Santana, Bahia, na noite de sábado, 27. Durante a fiscalização, com a ajuda do cão farejador, a equipe da PRF encontrou drogas em duas malas no compartimento de bagagens do veículo.

Os policiais encontraram 64 tabletes de maconha, embalados com fita adesiva. A droga pesava aproximadamente 50,95 kg. Junto com os pacotes, havia tênis, roupas de criança e roupas de mulher, provavelmente para disfarçar a carga ilegal.

A PRF identificou a dona das malas. Ao ser abordada, a mulher negou a propriedade das bagagens. No entanto, foi descoberto que ela havia embarcado com seu filho em Maceió e depois retornado ao ônibus com as malas suspeitas após uma parada em São Paulo.

A passageira, não identificada, foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Feira de Santana para dar continuidade às investigações. O Conselho Tutelar de Feira de Santana foi acionado para acompanhar a situação do filho da mulher.

A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas, e, além da droga, foram encaminhados à Polícia Civil os pertences pessoais da mulher, incluindo um celular e uma mochila.

