Cerca de 50 mil aposentados são beneficiados com 2ª parcela do Fundef

O abono extraordinário concedido no pagamento da segunda parcela dos precatórios do Fundef beneficiou cerca de 50 mil servidores aposentados. Os valores foram liberados entre os dias 4 e 6 de setembro, conforme aponta o governo do Estado, e alcançaram 37 mil servidores inativos e 12.400 aposentados, que receberam os recursos de R$ 2.975,35 e R$ 5.950,70 para quem cumpria regimes de 20h e 40h, respectivamente.

Para este público foram destinados R$ 255,4 milhões de um total de R$ 416 milhões – 30% do montante ressarcido ao Estado – direcionados especificamente para o abono extraordinário. Também foram contemplados professores e coordenadores pedagógicos do Estado, incluindo contratados por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), independente de terem atuado ou não no período de erro no repasse das verbas do Fundef – janeiro de 1998 a dezembro de 2006.

Em paralelo ao abono extraordinário, R$ 832 milhões – o equivalente a 60% do montante ressarcido ao Estado este ano – foram destinados ao pagamento de todos os professores e coordenadores pedagógicos que atuaram na educação básica de janeiro de 1998 a dezembro de 2006. No total, os pagamentos deste ano somam R$ 1,25 bilhão.

Considerando as parcelas pagas em 2022 e 2023, o Governo do Estado já distribuiu R$ 2,65 bilhões.