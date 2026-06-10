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ELEIÇÃO

Chapa ‘União e Trabalho’ é eleita para dirigir Aljusba no biênio 26/28

Solenidade festiva de posse ficou definida para agosto de 2026

Redação
Por Redação
Nova Mesa Diretora da Aljusba.
Nova Mesa Diretora da Aljusba. - Foto: Divulgação

Com mais de 75% dos votos válidos, a chapa “União e Trabalho” venceu a eleição para dirigir os destinos da Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia (Aljusba) para o biênio 2026/2028, na eleição realizada na última segunda-feira, 8.

Na eleição foram eleitos em chapa única o confrade Allah Nascimento Silva Muniz Góes (cadeira nº 30) para presidente, Rui Carlos Rodrigues Miranda da Silva (cadeira 36) - vice-presidente; Flávia Falcão Gordilho (cadeira 21) - diretora-secretária; Clodovil Moreira Soares (cadeira 19) - diretor-financeiro; Tarik Vervloet Fontes (cadeira 12) - diretor da biblioteca e arquivo; Luíz Carlos Souza Vasconcelos (cadeira 23) - diretor da revista e Vercil Rodrigues (cadeira 1) e Leandro Alves Coelho (cadeira 3) – conselheiros fiscais.

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A posse administrativa da nova diretoria, aconteceu logo após a apuração dos votos, ocasião em que foi realizada a transição formal da gestão, com o recebimento dos livros institucionais, documentos administrativos, arquivos e informações financeiras da academia.

Enquanto a realização de uma solenidade festiva de posse ficou definido para agosto de 2026, com uma programação acadêmica composta por duas palestras sobre temas relevantes do mundo jurídico e institucional, que serão posteriormente definidos a data, o local e os palestrantes convidados, para adoção das providências necessárias à organização do evento.

A nova diretoria, definiu ainda, que na solenidade festiva será apresentado o calendário de atividades e eventos da Aljusba para o restante do exercício de 2026, visando fortalecer a atuação da Academia e ampliar sua inserção junto à comunidade jurídica, acadêmica e à sociedade em geral, com isso cumprindo o seu papel institucional.

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Histórico

A Aljusba que foi fundada na cidade de Itabuna/BA em 13 de maio de 2011, congrega advogados, juristas, professores de curso de direito, magistrados, juízes, delegados e afins do sul, extremo-sul e baixo-sul da Bahia.

A Academia tem como finalidade primordial o estudo do direito em todos os seus ramos e do aperfeiçoamento e difusão das letras jurídicas, bem como o reconhecimento e valorização dos profissionais que contribuem com a área de ensino-pesquisa e produção literária jurídica, além do compromisso ético e o aprimoramento dessa secular ciência em sua área de inserção.

A instituição fundada por abnegados pensadores do direito regional – Vercil Rodrigues (idealizador), José Carlos Oliveira (in memoriam), Leandro Alves Coelho (primeiro presidente), Paulo Sérgio Bomfim e Cosme José dos Reis, que tem como patrono o professor e jurista Francolino Gonçalves de Queiroz Neto, sendo a primeira do gênero do interior do Estado e a sexta do país.

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Tags

Aljusba Diretoria Academia itabuna Letras Jurídicas

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