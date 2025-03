Chef baiano de 25 anos vence desafio culinário com sobremesa autoral

Manoel Franklin ao lado de seu auxiliar João Haeffner - Foto: Divulgação

O chef de Ilhéus Manoel Franklin venceu um importante desafio culinário no programa “Que Seja Doce”, do canal GNT, ao criar uma sobremesa autoral que exaltou a riqueza do cacau sul-baiano, combinando técnica, memória afetiva e identidade cultural em um prato vencedor.

Criado no bairro Alto do Coqueiro, ele começou aos 13 anos vendendo brigadeiros e geladinhos gourmet para ajudar nas despesas de casa. Hoje, aos 24 anos, comanda um Buffet especializado em Gastronomia de Experiência, destacando a culinária baiana em eventos sofisticados e incentivando o uso de ingredientes de pequenos produtores locais.

Manoel Franklin | Foto: Divulgação

Manoel dedicou a conquista à sua cidade natal e à cultura cacaueira da região. “O cacau construiu a identidade da minha terra, e vencer com ele é um marco na minha história”, afirmou o chef. Seu triunfo no GNT não foi apenas uma realização pessoal, mas um tributo à tradição gastronômica do Sul da Bahia, reforçando a conexão entre sabor, história e território.

Sobremesa

| Foto: Divulgação

Servido em um delicado copinho de chocolate, o Jarrinho Baiano une a intensidade do cacau à cremosidade da cocada, realçada pelo toque cítrico do limão-siciliano.

A fusão entre tradição e inovação é seu grande diferencial. A clássica cocada ganha uma releitura sofisticada ao incorporar o cacau, enquanto o limão-siciliano equilibra os sabores e traz frescor. Já o copinho de chocolate enriquece a apresentação e torna cada mordida uma experiência única.

Com estética refinada e sabores autênticos, essa sobremesa traduz o luxo simples: respeita suas raízes, mas surpreende pela criatividade e delicadeza.