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MEDALHA THOMÉ DE SOUZA

Chefe da SSP, Marcelo Werner pode receber maior honraria de Salvador

Honraria busca reconhecer os serviços prestados pelo secretário à segurança pública da Bahia

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

02/04/2026 - 9:35 h

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Honraria busca reconhecer os serviços prestados pelo secretário à segurança pública da Bahia
Honraria busca reconhecer os serviços prestados pelo secretário à segurança pública da Bahia -

O secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, pode ganhar a maior honraria da Câmara Municipal de Salvador (CMS). O presidente da Casa, vereador Carlos Muniz (PSDB), quer conceder ao gestor a Medalha Thomé de Souza.

Segundo Muniz, a honraria busca reconhecer os “relevantes serviços prestados à segurança pública, à preservação da ordem social e à promoção de políticas de enfrentamento à criminalidade”.

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O projeto destaca a liderança de Werner na condução de ações integradas entre as polícias, o fortalecimento do combate ao crime organizado e a implementação de políticas para a redução dos índices de violência.

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Além disso, menciona compromisso com a legalidade, a valorização dos profissionais da área e a busca por inovação e eficiência na gestão pública.

A medalha será entregue em uma cerimônia oficial, e os custos do evento serão pagos com recursos do orçamento atual.

Quem é Marcelo Werner

Baiano e graduado em Direito pela Universidade Católica (UCsal), Marcelo Werner tem 45 anos e em 2006 ingressou na Polícia Federal. Já atuou como chefe do Setor de Inteligência da PF e deixou a função de delegado Regional de Investigação e Combate ao Crime para assumir o comando da SSP-BA, em 2023.

Werner também acumula experiências na Delegacia Regional de Repressão a Entorpecentes, no Grupo de Pronta Intervenção e na Delegacia de Polícia e Imigração, entre outras unidades da PF.

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Tags:

Marcelo Werner Medalha Thomé de Souza SSP-BA

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