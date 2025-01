Chuva intensa causa estragos em Alagoinhas; veja bairros afetados

Desde sexta-feira, 10, a cidade acumulou 99,5 mm de chuva - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

As fortes chuvas que atingiram Alagoinhas, a 116 km de Salvador, na terça-feira, 14, causaram grandes danos. A água invadiu casas e comércios, derrubou muros e abriu crateras, além de provocar alagamentos em diversos pontos da cidade. A Defesa Civil informou que o esperado para 24 horas de chuva foi registrado em apenas uma hora, com 25 mm, e desde sexta-feira, 10, a cidade acumulou 99,5 mm.

Leia mais

>> Inmet emite novo alerta de chuvas intensas para Bahia; veja municípios

>> Mais um município baiano decreta situação de emergência por chuvas



Os bairros mais afetados foram Santa Teresinha, Praça Kennedy, Alagoinhas Velha e Mãe Cirila. Alagoinhas está entre os 66 municípios baianos impactados pelas chuvas desde o último fim de semana, conforme a Defesa Civil do Estado (Sudec). Imagens nas redes sociais mostram a gravidade da situação, com o centro da cidade completamente alagado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que o tempo continue nublado com chuvas até quinta-feira, 16, com o sol retornando no fim de semana.