ALERTA LARANJA

Chuvas fortes colocam 54 cidades da Bahia em alerta nesta sexta-feira

Volume de chuva pode chegar a 100 milímetros por dia

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

20/02/2026 - 10:01 h

Aviso é válido até as 23h59
Aviso é válido até as 23h59

A Bahia está sob alerta para chuvas intensas nesta sexta-feira, 20. Em todas as cidades, há previsão de chuva de até 50 milímetros por dia, com baixo risco de ocorrências como corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O aviso é válido até as 23h59 e abrange os 417 municípios do estado.

Além disso, 54 municípios estão em alerta laranja, que indica situação de perigo. Nessas localidades, o volume de chuva pode chegar a 100 milímetros por dia, aumentando o risco de transtornos como alagamentos, interrupção no fornecimento de energia e quedas de árvores. As áreas mais afetadas ficam principalmente nas regiões norte e oeste da Bahia.

Cidades em alerta laranja:

  • Angical
  • Baianópolis
  • Barra
  • Barreiras
  • Bom Jesus da Lapa
  • Brejolândia
  • Brotas de Macaúbas
  • Buritirama
  • Campo Alegre de Lourdes
  • Canápolis
  • Carinhanha
  • Casa Nova
  • Catolândia
  • Central
  • Cocos
  • Coribe
  • Correntina
  • Cotegipe
  • Cristópolis
  • Curaçá
  • Feira da Mata
  • Formosa do Rio Preto
  • Gentio do Ouro
  • Ibotirama
  • Ipupiara
  • Itaguaçu da Bahia
  • Iuiu
  • Jaborandi
  • Juazeiro
  • Luís Eduardo Magalhães
  • Malhada
  • Mansidão
  • Morpará
  • Muquém de São Francisco
  • Oliveira dos Brejinhos
  • Palmas de Monte Alto
  • Paratinga
  • Pilão Arcado
  • Remanso
  • Riachão das Neves
  • Riacho de Santana
  • Santa Maria da Vitória
  • Santana
  • Santa Rita de Cássia
  • São Desidério
  • São Félix do Coribe
  • Sento Sé
  • Serra do Ramalho
  • Serra Dourada
  • Sítio do Mato
  • Sobradinho
  • Tabocas do Brejo Velho
  • Wanderley
  • Xique-Xique

