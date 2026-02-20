Chuvas fortes colocam 54 cidades da Bahia em alerta nesta sexta-feira

Aviso é válido até as 23h59 - Foto: José Simões/Ag A TARDE

A Bahia está sob alerta para chuvas intensas nesta sexta-feira, 20. Em todas as cidades, há previsão de chuva de até 50 milímetros por dia, com baixo risco de ocorrências como corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O aviso é válido até as 23h59 e abrange os 417 municípios do estado.

Além disso, 54 municípios estão em alerta laranja, que indica situação de perigo. Nessas localidades, o volume de chuva pode chegar a 100 milímetros por dia, aumentando o risco de transtornos como alagamentos, interrupção no fornecimento de energia e quedas de árvores. As áreas mais afetadas ficam principalmente nas regiões norte e oeste da Bahia.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Cidades em alerta laranja: