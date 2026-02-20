ALERTA LARANJA
Chuvas fortes colocam 54 cidades da Bahia em alerta nesta sexta-feira
Volume de chuva pode chegar a 100 milímetros por dia
Por Victoria Isabel
A Bahia está sob alerta para chuvas intensas nesta sexta-feira, 20. Em todas as cidades, há previsão de chuva de até 50 milímetros por dia, com baixo risco de ocorrências como corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O aviso é válido até as 23h59 e abrange os 417 municípios do estado.
Além disso, 54 municípios estão em alerta laranja, que indica situação de perigo. Nessas localidades, o volume de chuva pode chegar a 100 milímetros por dia, aumentando o risco de transtornos como alagamentos, interrupção no fornecimento de energia e quedas de árvores. As áreas mais afetadas ficam principalmente nas regiões norte e oeste da Bahia.
Cidades em alerta laranja:
- Angical
- Baianópolis
- Barra
- Barreiras
- Bom Jesus da Lapa
- Brejolândia
- Brotas de Macaúbas
- Buritirama
- Campo Alegre de Lourdes
- Canápolis
- Carinhanha
- Casa Nova
- Catolândia
- Central
- Cocos
- Coribe
- Correntina
- Cotegipe
- Cristópolis
- Curaçá
- Feira da Mata
- Formosa do Rio Preto
- Gentio do Ouro
- Ibotirama
- Ipupiara
- Itaguaçu da Bahia
- Iuiu
- Jaborandi
- Juazeiro
- Luís Eduardo Magalhães
- Malhada
- Mansidão
- Morpará
- Muquém de São Francisco
- Oliveira dos Brejinhos
- Palmas de Monte Alto
- Paratinga
- Pilão Arcado
- Remanso
- Riachão das Neves
- Riacho de Santana
- Santa Maria da Vitória
- Santana
- Santa Rita de Cássia
- São Desidério
- São Félix do Coribe
- Sento Sé
- Serra do Ramalho
- Serra Dourada
- Sítio do Mato
- Sobradinho
- Tabocas do Brejo Velho
- Wanderley
- Xique-Xique
