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ALERTA DE PERIGO

Chuvas fortes deixam mais de 20 cidades baianas em alerta; saiba quais

Estão previstas chuvas fortes e ventos intensos

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

31/03/2026 - 7:53 h

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Estão previstas chuva forte e ventos intensos
Estão previstas chuva forte e ventos intensos -

O grau de alerta para chuvas intensas foi elevado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em 23 cidades da Bahia nesta terça-feira, 31. O grau de severidade foi classificado como “Perigo” e é válido das 0h às 23h59.

Estão previstas chuvas entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, acompanhadas de ventos intensos que podem variar entre 60 e 100 km/h. O alerta também prevê riscos potenciais como cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

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As cidades atingidas pelo aviso são:

  • Abaré
  • Andorinha
  • Campo Alegre de Lourdes
  • Campo Formoso
  • Canudos
  • Casa Nova
  • Chorrochó
  • Curaçá
  • Glória
  • Jaguarari
  • Jeremoabo
  • Juazeiro
  • Macururé
  • Monte Santo
  • Paulo Afonso
  • Pedro Alexandre
  • Pilão Arcado
  • Remanso
  • Rodelas
  • Santa Brígida
  • Sento Sé
  • Sobradinho
  • Uauá

O Inmet orienta a população a evitar:

  • Se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento
  • Estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda
  • Evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades

Vai chover em Salvador

Para esta terça-feira, a previsão para Salvador é de sol intercalado por pancadas de chuva e variação de nuvens ao longo das horas.

Pela manhã, o sol aparece com possibilidade de chuva rápida. Durante a tarde, o céu fica mais encoberto, com muitas nuvens. Já à noite, o tempo tende a se firmar, apesar da nebulosidade ainda presente.

A mínima prevista é de 23°C, enquanto a máxima pode chegar aos 30°C. A sensação térmica varia entre 25°C e 28°C.

Além disso, há 87% de probabilidade de chuva, com volume estimado em 14,9 mm ao longo do dia.

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