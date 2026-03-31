Chuvas fortes deixam mais de 20 cidades baianas em alerta; saiba quais

Siga o A TARDE no Google

Estão previstas chuva forte e ventos intensos - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O grau de alerta para chuvas intensas foi elevado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em 23 cidades da Bahia nesta terça-feira, 31. O grau de severidade foi classificado como “Perigo” e é válido das 0h às 23h59.

Estão previstas chuvas entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, acompanhadas de ventos intensos que podem variar entre 60 e 100 km/h. O alerta também prevê riscos potenciais como cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As cidades atingidas pelo aviso são:

Abaré

Andorinha

Campo Alegre de Lourdes

Campo Formoso

Canudos

Casa Nova

Chorrochó

Curaçá

Glória

Jaguarari

Jeremoabo

Juazeiro

Macururé

Monte Santo

Paulo Afonso

Pedro Alexandre

Pilão Arcado

Remanso

Rodelas

Santa Brígida

Sento Sé

Sobradinho

Uauá

O Inmet orienta a população a evitar:

Se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento

Estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

Evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades

Vai chover em Salvador

Para esta terça-feira, a previsão para Salvador é de sol intercalado por pancadas de chuva e variação de nuvens ao longo das horas.

Pela manhã, o sol aparece com possibilidade de chuva rápida. Durante a tarde, o céu fica mais encoberto, com muitas nuvens. Já à noite, o tempo tende a se firmar, apesar da nebulosidade ainda presente.

A mínima prevista é de 23°C, enquanto a máxima pode chegar aos 30°C. A sensação térmica varia entre 25°C e 28°C.

Além disso, há 87% de probabilidade de chuva, com volume estimado em 14,9 mm ao longo do dia.