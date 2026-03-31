ALERTA DE PERIGO
Chuvas fortes deixam mais de 20 cidades baianas em alerta; saiba quais
Estão previstas chuvas fortes e ventos intensos
Por Edvaldo Sales
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O grau de alerta para chuvas intensas foi elevado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em 23 cidades da Bahia nesta terça-feira, 31. O grau de severidade foi classificado como “Perigo” e é válido das 0h às 23h59.
Estão previstas chuvas entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, acompanhadas de ventos intensos que podem variar entre 60 e 100 km/h. O alerta também prevê riscos potenciais como cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
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As cidades atingidas pelo aviso são:
- Abaré
- Andorinha
- Campo Alegre de Lourdes
- Campo Formoso
- Canudos
- Casa Nova
- Chorrochó
- Curaçá
- Glória
- Jaguarari
- Jeremoabo
- Juazeiro
- Macururé
- Monte Santo
- Paulo Afonso
- Pedro Alexandre
- Pilão Arcado
- Remanso
- Rodelas
- Santa Brígida
- Sento Sé
- Sobradinho
- Uauá
O Inmet orienta a população a evitar:
- Se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento
- Estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda
- Evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades
Vai chover em Salvador
Para esta terça-feira, a previsão para Salvador é de sol intercalado por pancadas de chuva e variação de nuvens ao longo das horas.
Pela manhã, o sol aparece com possibilidade de chuva rápida. Durante a tarde, o céu fica mais encoberto, com muitas nuvens. Já à noite, o tempo tende a se firmar, apesar da nebulosidade ainda presente.
A mínima prevista é de 23°C, enquanto a máxima pode chegar aos 30°C. A sensação térmica varia entre 25°C e 28°C.
Além disso, há 87% de probabilidade de chuva, com volume estimado em 14,9 mm ao longo do dia.
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