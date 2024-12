Chuvas fortes deixam todos os municípios baianos em alerta

A chuva constante deixou as pistas molhadas, aumentando o risco de acidentes - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas e ventos fortes para todos os municípios da Bahia até a próxima terça-feira, 26, Das 417 cidades do estado, 406 estão em nível laranja, classificação que indica perigo. As demais estão no nível amarelo, considerado perigo potencial.

Nas regiões sob maior risco, a previsão é de chuvas de 30 a 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, além de ventos que podem chegar a 100 km/h. Condições que aumentam as chances de alagamentos, quedas de galhos e árvores, interrupções no fornecimento de energia e descargas elétricas.

Entre os municípios mais afetados estão Salvador, Feira de Santana, Alagoinhas, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Camaçari, Barra, Capim Grosso, Conceição do Jacuípe, Cruz das Almas, Ilhéus, Itacaré, Itaparica, Jacobina, Laje, Lauro de Freitas, Lençóis, Luís Eduardo Magalhães, Madre de Deus, Maragogipe, Mata de São João, Morro do Chapéu, Porto Seguro, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, São Sebastião do Passé, Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas, Valença e Vitória da Conquista.

Já no nível amarelo, aparecem municípios como Abaré, Chorrochó, Coronel João Sá, Curaçá, Glória, Jeremoabo, Juazeiro, Macururé, Paripiranga, Paulo Afonso, Pedro Alexandre, Rodelas, Santa Brígida e Sítio do Quinto. Algumas dessas cidades aparecem nas duas listas, conforme áreas de maior vulnerabilidade.

Segundo o Inmet, o cenário deve começar a melhorar apenas a partir de 1º de dezembro, com chuvas mais leves.

Orientações para se proteger

Diante do alerta, recomenda-se cuidados básicos para evitar acidentes. Durante rajadas de vento, evite se abrigar sob árvores ou estacionar veículos próximos a torres e placas de propaganda, que podem ser derrubadas. Também é indicado desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, se possível.

Em caso de emergência, os moradores dessas regiões podem acionar a Defesa Civil (Codesal) pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.