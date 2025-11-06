Ciclone extratropical provoca chuva na Bahia nesta quinta-feira

Há até 70% de probabilidade de chuva nessa faixa do estado - Foto: Mila Souza/Ag. A TARDE

O avanço de uma frente fria em alto-mar e a formação de um sistema de baixa pressão atmosférica influenciam o clima no país nesta quinta-feira, 6, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Embora o ciclone extratropical previsto para se formar entre o litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina provoque instabilidades nas regiões Sul e Sudeste, parte do efeito desse sistema alcança o Nordeste, favorecendo áreas de chuva no sul da Bahia,onde há previsão de pancadas de chuva isoladas.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o mapa de precipitação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), há até 70% de probabilidade de chuva nessa faixa do estado, especialmente nas regiões próximas ao Espírito Santo.

Nas demais áreas da Bahia, o tempo deve permanecer abafado e ensolarado, com variação de nuvens ao longo do dia. As temperaturas máximas podem chegar a 34°C, principalmente no interior e no sertão.