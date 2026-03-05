TEMPORAIS
Ciclone subtropical provoca alerta de chuvas fortes em áreas da Bahia
Aviso se estende ao Pará, Maranhão, Piauí, Tocantins e Amazonas
Por Victoria Isabel
Siga o A TARDE no Google
Um ciclone subtropical próximo à costa brasileira e áreas de instabilidade colocaram centenas de municípios do Norte e Nordeste em alerta para chuvas intensas, incluindo regiões da Bahia, segundo aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Os alertas indicam risco de temporais até pelo menos a noite desta quinta-feira, 5. De acordo com o órgão, algumas áreas podem registrar chuvas superiores a 60 milímetros por hora ou mais de 100 milímetros em um único dia, cenário classificado como de grande perigo.
Esse volume de chuva aumenta o risco de alagamentos, transbordamento de rios, deslizamentos de encostas e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
Os avisos começaram a valer na quarta-feira, 4, e atingem áreas de Pará, Maranhão, Bahia, Ceará, Piauí, Tocantins e parte do Amazonas.
Além da chuva forte, também há previsão de ventos intensos, que podem chegar a 100 km/h, com possibilidade de queda de árvores, danos em estruturas, descargas elétricas e prejuízos em plantações.
A Marinha do Brasil também monitora um ciclone subtropical no oceano, próximo ao litoral do Rio de Janeiro, fenômeno que contribui para manter a atmosfera instável e favorecer a formação de áreas de chuva mais organizadas em diferentes regiões do país.
Leia Também:
Diante do risco de temporais, a Defesa Civil orienta que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, não estacione veículos perto de torres de transmissão ou placas de propaganda e desligue aparelhos elétricos durante tempestades.
Em caso de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes