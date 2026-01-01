Menu
BAHIA
RECORDE NACIONAL

Cidade baiana atinge segunda maior temperatura do Brasil

O município perdeu apenas para uma cidade do Rio de Janeiro

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

01/01/2026 - 13:50 h
A cidade perdeu apenas para o Rio de Janeiro -

O verão baiano já começou com tudo em 2026. A cidade de Ibotirama, localizada no oeste da Bahia, atingiu a segunda maior temperatura do Brasil nas últimas 24 horas, chegando a marca de 38,2 °C.

Segundo dados meteorológicos divulgados nesta quinta-feira, 1, o município baiano perdeu apenas para o bairro de Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro, que atingiu 38,6 °C. A lista ainda conta com cidades do Rio Grande do Norte e Minas Gerais.

Leia Também:

Metanol: bebidas contaminadas na Bahia foram compradas no mesmo local
Pôr do Som: confira esquema especial de segurança do show
Bahia recebe 100 ampolas de antídoto contra intoxicação por metanol

Confira o ranking:

  1. Jacarepaguá – Aeroporto (RJ): 38,6 °C
  2. Ibotirama (BA): 38,2 °C
  3. Mantena (MG): 38,1 °C
  4. Araçuaí (MG): 38,0 °C
  5. Caicó (RN): 37,8 °C

Alerta

Essa onda de calor tem acendido um alerta para as regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. A recomendação é que os moradores fiquem atentos a sintomas de desidratação, insolação e sobrecarga no sistema de saúde, ingerindo água com frequência e evitando exposição excessiva ao sol.





x