Cidade baiana atinge segunda maior temperatura do Brasil

A cidade perdeu apenas para o Rio de Janeiro - Foto: Ilustratativa | Freepik

O verão baiano já começou com tudo em 2026. A cidade de Ibotirama, localizada no oeste da Bahia, atingiu a segunda maior temperatura do Brasil nas últimas 24 horas, chegando a marca de 38,2 °C.

Segundo dados meteorológicos divulgados nesta quinta-feira, 1, o município baiano perdeu apenas para o bairro de Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro, que atingiu 38,6 °C. A lista ainda conta com cidades do Rio Grande do Norte e Minas Gerais.

Confira o ranking:

Jacarepaguá – Aeroporto (RJ): 38,6 °C Ibotirama (BA): 38,2 °C Mantena (MG): 38,1 °C Araçuaí (MG): 38,0 °C Caicó (RN): 37,8 °C

Alerta

Essa onda de calor tem acendido um alerta para as regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. A recomendação é que os moradores fiquem atentos a sintomas de desidratação, insolação e sobrecarga no sistema de saúde, ingerindo água com frequência e evitando exposição excessiva ao sol.