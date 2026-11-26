Quatrocentas novas moradias serão construídas em Irecê, no Centro-norte baiano, com investimento de R$ 63,2 milhões do programa Minha Casa, Minha Vida. O ministro das Cidades, Vladimir Lima e o governador Jerônimo Rodrigues (PT) assinaram o acordo para a contratação das unidades na quarta-feira, 25, em Brasília.

A agenda também foi marcada por reuniões sobre projetos de infraestrutura para a Bahia e pela articulação de novos investimentos para o Porto Sul, em Ilhéus.

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As moradias serão distribuídas em três conjuntos residenciais:

Portal do Sertão I, com 150 unidades;

Portal do Sertão II, também com 150;

Portal do Sertão III, com outras 100.

Durante a assinatura, Jerônimo destacou a retomada do programa na região e adiantou que já encaminhou ao Governo Federal um pedido para a construção de mais 300 casas no município.

“Esse é o resultado da parceria com o Governo Federal, a volta do Minha Casa, Minha Vida para a região de Irecê. Moradia digna para quem precisa. São 400 casas agora, mas já deixamos encaminhado o pedido para mais 300 casas em Irecê”, afirmou.

O ministro Vladimir Lima ressaltou que a parceria entre os governos vai além da política habitacional e contempla ações em diferentes áreas.

“As parcerias com os estados estão avançando, melhorando a infraestrutura, melhorando a questão da habitação em toda a Bahia e a diretriz do nosso presidente Lula é que a gente continue avançando para melhorar a vida das pessoas, daquelas pessoas que mais precisam”, declarou.

Na reunião com o Ministério das Cidades, também entraram em pauta projetos para melhorar a infraestrutura urbana e os serviços oferecidos à população baiana.

Entre eles, a ampliação da Adutora do São Francisco, a construção de uma barragem em Medeiros Neto, obras de macrodrenagem e a ampliação do metrô de Salvador.

Ministério das Cidades, em Brasília - Foto: Eduardo Aiache | GOVBA

Investimentos para o Porto Sul

O desenvolvimento econômico do sul da Bahia também esteve entre os assuntos da agenda. Jerônimo se reuniu com representantes do grupo chinês Geely Technology Group para articular possíveis participações em investimentos para implantação e operação do Porto Sul, em Ilhéus.

A conversa dá sequência às tratativas do Estado para atrair parceiros internacionais ao projeto, que deverá fortalecer a atividade econômica e logística da região.

Além disso, a agenda em Brasília incluiu ainda reuniões nos ministérios da Fazenda e da Previdência, nas quais foram tratados temas relacionados à ampliação dos recursos federais destinados à Bahia, entre eles os precatórios da educação e a compensação previdenciária.

Durante as agendas, o governador esteve acompanhado dos secretários de Relações Institucionais, Adolpho Loyola; da Fazenda, Manoel Vitório e do chefe da Casa Civil, Eracy Lafuente.