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FERIADO

Cidades da Bahia celebram feriado nesta quinta-feira; saiba detalhes

Alguns comércios fecharam para aproveitar o dia de folga

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

19/03/2026 - 13:19 h

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Movimentação de pessoas no retorno do feriado na rodoviária de Salvador
Movimentação de pessoas no retorno do feriado na rodoviária de Salvador -

Cerca de 15 cidades da Bahia estão com as atividades pausadas nesta quinta-feira, 19. Dia de São José, a data é considerada uma das mais tradicionais do calendário religioso e celebrada como feriado em alguns municípios baianos.

Dentre as cidades que seguem a data como feriado estão:

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  • Água Fria
  • Aporá
  • Capela do Alto Alegre
  • Carinhanha
  • Gandu
  • Ibirataia
  • Itabuna
  • Itapetinga
  • João Dourado
  • Jussara
  • Mortugaba
  • Mucuri
  • Sento Sé
  • Una
  • Várzea da Roça

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Feriado em outros estados

Além da Bahia, o Amapá e o Ceará também consideram o dia como um feriado. Entretanto, a pausa nesses locais é estadual, se concentrando em toda a região e não apenas em alguns municípios.

Os locais celebram o dia 19 de março como o do pai adotivo de Jesus Cristo e esposo de Maria. José também é considerado protetor das famílias, dos trabalhadores e da Igreja Católica.

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Tags:

Bahia feriado são josé

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