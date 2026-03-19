Cidades da Bahia celebram feriado nesta quinta-feira; saiba detalhes

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Movimentação de pessoas no retorno do feriado na rodoviária de Salvador - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Cerca de 15 cidades da Bahia estão com as atividades pausadas nesta quinta-feira, 19. Dia de São José, a data é considerada uma das mais tradicionais do calendário religioso e celebrada como feriado em alguns municípios baianos.

Dentre as cidades que seguem a data como feriado estão:

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Água Fria

Aporá

Capela do Alto Alegre

Carinhanha

Gandu

Ibirataia

Itabuna

Itapetinga

João Dourado

Jussara

Mortugaba

Mucuri

Sento Sé

Una

Várzea da Roça

Feriado em outros estados

Além da Bahia, o Amapá e o Ceará também consideram o dia como um feriado. Entretanto, a pausa nesses locais é estadual, se concentrando em toda a região e não apenas em alguns municípios.

Os locais celebram o dia 19 de março como o do pai adotivo de Jesus Cristo e esposo de Maria. José também é considerado protetor das famílias, dos trabalhadores e da Igreja Católica.