FERIADO
Cidades da Bahia celebram feriado nesta quinta-feira; saiba detalhes
Alguns comércios fecharam para aproveitar o dia de folga
Por Franciely Gomes
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Cerca de 15 cidades da Bahia estão com as atividades pausadas nesta quinta-feira, 19. Dia de São José, a data é considerada uma das mais tradicionais do calendário religioso e celebrada como feriado em alguns municípios baianos.
Dentre as cidades que seguem a data como feriado estão:
- Água Fria
- Aporá
- Capela do Alto Alegre
- Carinhanha
- Gandu
- Ibirataia
- Itabuna
- Itapetinga
- João Dourado
- Jussara
- Mortugaba
- Mucuri
- Sento Sé
- Una
- Várzea da Roça
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Feriado em outros estados
Além da Bahia, o Amapá e o Ceará também consideram o dia como um feriado. Entretanto, a pausa nesses locais é estadual, se concentrando em toda a região e não apenas em alguns municípios.
Os locais celebram o dia 19 de março como o do pai adotivo de Jesus Cristo e esposo de Maria. José também é considerado protetor das famílias, dos trabalhadores e da Igreja Católica.
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