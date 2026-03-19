Adulteração de combustíveis na Bahia ficará mais difícil; entenda

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Feijão Almeida/GOVBA

Aadulteração de combustíveis na Bahia ficará mais difícil devido à utilização do espectrofotômetro FTIR-630. O equipamento garante alta precisão para identificar, de forma rápida, qualquer alteração nos produtos, durante operações de fiscalização.

O Governo do Estado anunciou o investimento na tecnologia nesta quarta-feira, 19, com o investimento de cerca de R$ 600 mil.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Equipamento pode combater adulteração em bebidas alcoólicas

Inicialmente, os aparelhos serão utilizados apenas na identificação de adulteração de combustíveis, mas a expectativa é de que, ainda este ano, a tecnologia sirva para combater a alterações em bebidas alcoólicas.

Se a estratégia prosseguir, poderá evitar situações envolvendo casos como as adulterações com metanol, que vitimaram dezenas de pessoas em todo o Brasil nos últimos meses.

Como funciona o espectrofotômetro FTIR-630?

O modelo permite realizar análises da composição química do combustível e de bebidas alcoólicas através de uma tecnologia que detecta alterações.

São identificadas falsificações como:

Diluição com solventes;

adição irregular de substâncias;

uso indevido de corantes.

O resultado é obtido no mesmo instante, permitindo a interdição imediata das bombas adulteradas.

Acordo com Procon e ANP

Na ocasião, também foi assinado o Acordo de Cooperação Técnica entre o Procon-BA e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o que ampliará a atuação conjunta nas fiscalizações.

A estratégia permite cooperação técnica e a capacitação das equipes para atuarem em conjunto.