ESPECTROFOTÔMETRO
Adulteração de combustíveis na Bahia ficará mais difícil; entenda
Tecnologia também pode combater a falsificação de bebidas alcoólicas
Por Luiza Nascimento
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Aadulteração de combustíveis na Bahia ficará mais difícil devido à utilização do espectrofotômetro FTIR-630. O equipamento garante alta precisão para identificar, de forma rápida, qualquer alteração nos produtos, durante operações de fiscalização.
O Governo do Estado anunciou o investimento na tecnologia nesta quarta-feira, 19, com o investimento de cerca de R$ 600 mil.
Equipamento pode combater adulteração em bebidas alcoólicas
Inicialmente, os aparelhos serão utilizados apenas na identificação de adulteração de combustíveis, mas a expectativa é de que, ainda este ano, a tecnologia sirva para combater a alterações em bebidas alcoólicas.
Se a estratégia prosseguir, poderá evitar situações envolvendo casos como as adulterações com metanol, que vitimaram dezenas de pessoas em todo o Brasil nos últimos meses.
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Como funciona o espectrofotômetro FTIR-630?
O modelo permite realizar análises da composição química do combustível e de bebidas alcoólicas através de uma tecnologia que detecta alterações.
São identificadas falsificações como:
- Diluição com solventes;
- adição irregular de substâncias;
- uso indevido de corantes.
O resultado é obtido no mesmo instante, permitindo a interdição imediata das bombas adulteradas.
Acordo com Procon e ANP
Na ocasião, também foi assinado o Acordo de Cooperação Técnica entre o Procon-BA e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o que ampliará a atuação conjunta nas fiscalizações.
A estratégia permite cooperação técnica e a capacitação das equipes para atuarem em conjunto.
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