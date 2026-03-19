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ESPECTROFOTÔMETRO

Adulteração de combustíveis na Bahia ficará mais difícil; entenda

Tecnologia também pode combater a falsificação de bebidas alcoólicas

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

19/03/2026 - 10:19 h

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Imagem ilustrativa da imagem Adulteração de combustíveis na Bahia ficará mais difícil; entenda
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Aadulteração de combustíveis na Bahia ficará mais difícil devido à utilização do espectrofotômetro FTIR-630. O equipamento garante alta precisão para identificar, de forma rápida, qualquer alteração nos produtos, durante operações de fiscalização.

O Governo do Estado anunciou o investimento na tecnologia nesta quarta-feira, 19, com o investimento de cerca de R$ 600 mil.

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Equipamento pode combater adulteração em bebidas alcoólicas

Inicialmente, os aparelhos serão utilizados apenas na identificação de adulteração de combustíveis, mas a expectativa é de que, ainda este ano, a tecnologia sirva para combater a alterações em bebidas alcoólicas.

Se a estratégia prosseguir, poderá evitar situações envolvendo casos como as adulterações com metanol, que vitimaram dezenas de pessoas em todo o Brasil nos últimos meses.

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Como funciona o espectrofotômetro FTIR-630?

O modelo permite realizar análises da composição química do combustível e de bebidas alcoólicas através de uma tecnologia que detecta alterações.

São identificadas falsificações como:

  • Diluição com solventes;
  • adição irregular de substâncias;
  • uso indevido de corantes.

O resultado é obtido no mesmo instante, permitindo a interdição imediata das bombas adulteradas.

Acordo com Procon e ANP

Na ocasião, também foi assinado o Acordo de Cooperação Técnica entre o Procon-BA e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o que ampliará a atuação conjunta nas fiscalizações.

A estratégia permite cooperação técnica e a capacitação das equipes para atuarem em conjunto.

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Tags:

Adulteração de Combustíveis Bahia combustíveis espectrofotômetro gasolina metanol

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