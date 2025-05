Ciúmes? Mulher é suspeita de colocar fogo no namorado enquanto dormia

Vítima foi levada para o HGE - Foto: Reprodução

Um homem de 26 anos teve o corpo incendiado enquanto dormia e está internado em estado estado grave. O crime aconteceu na terça-feira, 22, no município de Jacobina, no norte do estado, e a companheira dele é a principal suspeita do crime.

Informações preliminares indicam que a suspeita, que está foragida, ateou fogo no companheiro por ciúmes, após descobrir uma suposta traição. O homem estava dormindo quando a mulher teria jogado álcool e ateado fogo nele.

O homem foi socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, onde segue internado em estado grave.

De acordo com a Polícia Civil de Jacobina, diligências são realizadas para localizar a suspeita, que segue foragida.