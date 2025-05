Jovem de 20 anos é agredida com socos por ex-companheiro na Bahia

Apesar das rondas pela região, o suposto agressor não foi localizado - Foto: Reprodução | Redes sociais

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma jovem de 20 anos foi brutalmente agredida pelo ex-companheiro em um estabelecimento em Novo Bravo, em Serra Preta, interior da Bahia.

Nas imagens é possível ver o homem entrando no estabelecimento em que a jovem está, quando desfere vários socos no rosto da mulher. De acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu na última sexta-feira, 18, e a principal motivação é a não aceitação do fim do relacionamento.

Uma guarnição da 98ª CIPM foi acionada para a ocorrência de agressão. Apesar das rondas pela região, o suposto agressor não foi localizado. A vítima foi orientada a registrar o fato na Delegacia.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Serra Preta no contexto de violência doméstica, injúria e ameaça.