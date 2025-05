Integrantes de milícia que atua há mais de dez anos na Bahia são presos

Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos - Foto: MP-BA

Duas pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira, 25, suspeitas de integrar um grupo miliciano armado que atua há mais de dez anos no oeste da Bahia, onde vivem dezenas de famílias de comunidades tradicionais. A ação aconteceu durante a "Operação Terra Justa", deflagrada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), e teve como alvos os integrantes da milícia envolvida em atos de intimidação e violência em conflitos fundiários na região.

De acordo com o MP-BA, quatro mandados de busca e apreensão foram nos municípios de Correntina e Jaborandi. Foram apreendidos aparelhos eletrônicos, armas e munição.

Os mandados foram deferidos pela Vara Criminal de Correntina, que acatou pedidos do MPBA baseados em investigações que identificaram a atuação do grupo em áreas rurais no município de Correntina.

Modus Operandi

Conforme as apurações, o grupo agia por meio de empresa de fachada com registro de segurança privada, sem autorização legal da Polícia Federal, para prestar serviços a grandes fazendeiros da região, praticando ameaças, lesões corporais e grilagem de terras contra comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto, expulsando famílias posseiras e povos tradicionais de suas terras.