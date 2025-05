Mistério na RMS: três crânios são encontrados dentro de mochila

- Foto: Reprodução

O que parecia ser apenas um objeto abandonado no centro de Dias d’Ávila, Região Metropolitana de Salvador, revelou, no entanto, um cenário emblemático: três crânios humanos encontrados dentro de uma mochila preta.

A ossada foi localizada por um funcionário público da prefeitura que trabalhava em uma obra próxima ao canal da Rua Padre Camilo Torrend, nos fundos do condomínio Sítio das Mangueiras. O trabalhador encontrou a mochila em uma árvore e acionou a Polícia Civil. Segundo o delegado Euvaldo Costa, titular da 25ª Delegacia Territorial, ainda não é possível saber a identidade das pessoas, mas a polícia já trabalha com mais de uma hipótese.

“Pedimos a perícia de local e a perícia de identificação e coleta de materiais genéticos. Na nossa avaliação visuográfica, a gente acredita que esses crânios são antigos. A gente não pode precisar um tempo, porque é uma questão de perícia. Nós só encontramos os três crânios, nenhuma outra parte do corpo foi encontrada em Dias d’Ávila, ou seja, isso nos força a pensar na hipótese de ser um corpo de outro local, de outra cidade ou até de outro estado”, pontuou.

Além da possibilidade de ser um corpo que veio de fora, segundo o delegado uma outra vertente da investigação é a violação de sepultura. “Podem ser restos mortais que saíram do cemitério. Essa possibilidade surge porque não encontramos absolutamente nenhum fio de cabelo no crânio, e sabemos que o fio capilar é algo que demora muito tempo para entrar em decomposição”.

Sobre a presença da mochila no local em que foi encontrado, o delegado afirma que não descarta a possibilidade do objeto ter sido levado pela correnteza, e não necessariamente ter sido deixado por alguém.

“A mochila foi encontrada por um trabalhador através de uma empresa de talude, feita pelo pessoal da prefeitura. Quando chega essa época de chuva ou ameaça de chuva, o pessoal começa a fazer uma limpeza maior dos taludes. Então a bolsa pode ter vindo arrastada pela correnteza, não tem como saber ainda. Ou foi deixada ou foi arrastada pela chuva e acabou presa à árvore. O fato é: foi encontrada”.

Peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Camaçari estiveram no local para confirmar a descoberta e iniciar os trabalhos periciais. O material passará por exame necroscópico para auxiliar na identificação das vítimas e na possível data da morte. Além disso, um laudo preliminar será encaminhado à delegacia de Dias d’Ávila, que conduz a investigação para esclarecer as circunstâncias do fato.

Desaparecidos

Enquanto não há confirmação de que os crânios encontrados pertençam a pessoas oriundas do município, Euvaldo informou que haverá convite aos familiares de desaparecidos locais para coleta de material genético. “Existem queixas de pessoas desaparecidas há um tempo. Então a gente está convocando essas famílias com desaparecidos para ceder materiais biológicos ao Departamento de Polícia Técnica para futuras comparações”, disse o delegado.

Desde 2021, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da Bahia integra o projeto da Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas, promovido pelo Ministério da Justiça. O projeto consiste na inclusão dos dados de familiares de desaparecidos no Banco de Perfis Genéticos.

Amostras de corpos não identificados ou ossadas que deram entrada no Instituto Médico Legal (IML) de todo o país são analisadas, com o objetivo de localizar as famílias dos corpos sem indício de identificação. Segundo o DPT-BA, como o projeto integra vários estados do país, se um corpo for encontrado na Bahia e a família realizar a coleta do DNA no Rio de Janeiro, por exemplo, o Banco vai apontar a confirmação do parentesco.