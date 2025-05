Professor acusado de importunação sexual é alvo de busca e apreensão

Professor foi afastado do cargo de diretor no Complexo Integrado de Educação Básica, Profissional e Tecnológico - Foto: Reprodução | TV Santa Cruz

Foi cumprido nesta quinta-feira, 24, um mandado de busca e apreensão contra o ex-diretor de um ex-diretor de uma escola estadual localizada no município de Itabuna, no sul da Bahia. O homem é investigado por importunação sexual, assédio moral e racismo.

De acordo com a TV Santa Cruz, foram apreendidos um notebook, um celular e um pendrive. Segundo a Polícia Civil, a investigação está em segredo de Justiça.

O professor foi afastado do cargo de diretor no Complexo Integrado de Educação Básica, Profissional e Tecnológico (CIEBTEC) pela Secretaria de Educação da Bahia (SEC), em fevereiro.

O caso veio à tona após alguns alunos procurarem a advogada Úrsula Matos quando ela fez uma palestra onde comentou sobre os comportamentos do diretor. Segundo ela, as denúncias aconteceram em 2024 quando o ex-diretor teria usado palavras com teor sexual.

"Nessa reunião Denelísio, que é o diretor, proibiu a entrada da vice-diretora e dos professores. Uma das mães chegou lá para entregar um objeto para uma aluna e ele disse: 'Vaza daqui. Entrega e vaza'. Nessa reunião, que a gente não sabe qual o propósito, ele disse que tinha utilizado linguajar dos adolescentes. E aí ele começou a falar coisas absurdas", disse a advogada.