Homem é morto a tiros e parte do corpo é queimado em Feira de Santana

Praça Monsenhor Renato Galvão de Andrade, em Feira de Santana - Foto: Divulgação | Prefeitura de Feira de Santana

Na noite desta quinta-feira, 25, um homem cuja identidade não foi revelada, foi morto a tiros na Praça Monsenhor Renato Galvão de Andrade (Matriz), em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 22h e o corpo da vítima foi encontrado com marcas de disparos de arma de fogo na região do peito e cabeça. Ainda segundo a Civil, o suspeito de ser o autor do crime teria ateado fogo nos pertences da vítima e corpo acabou queimado.

O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana. O corpo do homem foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) onde vai ser submetido a perícia.