Enfermeira e marido morrem em grave acidente na BR

Veículo foi atingido de frente por caminhão, que invadiu a pista contrária - Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros

Os corpos da enfermeira Ana Pereira e de seu esposo, José Carlos, foram resgatados por equipes do 20° Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) de Bom Jesus da Lapa, após um grave acidente entre uma carreta e uma caminhonete, na BR-349, nas proximidades da cidade de Bom Jesus da Lapa, no oeste do estado, na noite desta quarta-feira, 23.

Informações preliminares dão conta de que o veículo onde Ana e o marido estavam foi atingido, após a carreta invadir a pista contrária. A colisão foi frontal.

As vítimas foram localizadas dentro da cabine do carro presas às ferragens. Durante o resgate, as equipes precisaram utilizar ferramentas de desencarceramento. No momento do acidente, era Ana quem conduzia o veículo. Os corpos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).