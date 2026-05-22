BAHIA
Cobra é resgatada dentro de casa na Bahia
Animal foi encontrado na cozinha de uma residência no centro da cidade
Uma serpente foi resgatada de dentro de uma residência localizada no centro do município de Conceição do Coité, na região sisaleira da Bahia, na manhã desta sexta-feira, 22.
Segundo informações divulgadas pelo site Notícias de Coité, a equipe do Águia Resgate foi acionada por meio do CICOM e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia.
Animal estava dentro de armário
Ao chegar ao imóvel, os agentes realizaram buscas na residência e localizaram o animal dentro de um armário da cozinha.
A equipe efetuou o resgate da serpente de forma segura, evitando riscos para os moradores e para o próprio animal.
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Serpente foi solta em área de mata
Após a captura, a serpente foi devolvida à natureza em uma área de mata na zona rural de Conceição do Coité, distante de residências.
A espécie do animal não foi divulgada.