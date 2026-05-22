Cobra é resgatada dentro de casa na Bahia

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Uma serpente foi resgatada de dentro de uma residência localizada no centro do município de Conceição do Coité, na região sisaleira da Bahia, na manhã desta sexta-feira, 22.

Segundo informações divulgadas pelo site Notícias de Coité, a equipe do Águia Resgate foi acionada por meio do CICOM e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia.

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Animal estava dentro de armário

Ao chegar ao imóvel, os agentes realizaram buscas na residência e localizaram o animal dentro de um armário da cozinha.

Cobra resgatada - Foto: Divulgação | Águia Resgate

A equipe efetuou o resgate da serpente de forma segura, evitando riscos para os moradores e para o próprio animal.

Serpente foi solta em área de mata

Após a captura, a serpente foi devolvida à natureza em uma área de mata na zona rural de Conceição do Coité, distante de residências.

A espécie do animal não foi divulgada.