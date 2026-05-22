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REITORIA DA UFBA

João Carlos Salles é eleito reitor da UFBA pela 3ª vez

A chapa vencedora também conta com Jamile Borges da Silva como vice-reitora

Leo Almeida
Por
Reitor eleito, João Carlos Salles
Reitor eleito, João Carlos Salles - Foto: Reprodução | UFBA

O professor João Carlos Salles foi eleito reitor da Universidade Federal da Bahia (UFBA) pela terceira vez após finalização da apuração das urnas nesta sexta-feira (22). A chapa vencedora, chamada Somos UFBA, também conta com a professora Jamile Borges da Silva como candidata a vice-reitora.

De acordo com a assessoria de comunicação da universidade, a chapa foi eleita com o escore de 4.423,03, resultado da ponderação de 1.187 votos de docentes, 1.102 votos de servidores técnicos e administrativos, e 6.642 votos dos estudantes. João Salles e Jamile irão ocupar os cargos para o quadriênio 2026-2030.

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O reitor eleito já ocupou o comando da Reitoria em dois mandatos, entre agosto de 2014 e setembro de 2022. A chapa agora aguarda nomeação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Diário Oficial.

As chapas

Salles disputou o cargo com o atual vice-reitor Penildon Silva Filho, com o professor da Faculdade de Comunicação (Facom), Fernando Conceição, e com Salete Maria da Silva, docente da Escola de Administração.

A chapa Mais UFBA: sua voz importa, liderada por Penildon, obteve o escore de 2.241,90, sendo, portanto, a segunda colocada. As chapas NOSSA UFBA: democratizar, incluir e cuidar para avançar, de Salete Maria – e UFBA Insurgente! – que teve como candidato a Fernando Conceição – conquistaram, respectivamente, 206,06 e 121,80 votos.

O perfil dos eleitos

João Carlos Salles Pires da Silva é graduado e mestre em Filosofia pela UFBA, com doutorado pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Professor do Departamento de Filosofia, já foi diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FFCH).

Ao longo da carreira, publicou e organizou obras na área de filosofia, com destaque para estudos sobre Wittgenstein. É membro fundador da Academia de Ciências da Bahia e integrante da Academia de Letras da Bahia.

Jamile Borges da Silva é professora Associada da UFBA e professora na pós-graduação em diversas instituições de Ensino Superior. Coordenadora do Centro de Estudos Afro-Orientais, editora da Revista Afro-Ásia Qualis A2 e pesquisadora permanente do Centro de Estudos Afro-Orientais.

A professora concluiu a graduação em Licenciatura em Ciências Sociais pela UFBA(1994), bacharelado em Antropologia pela Universidade Federal da Bahia (1996) e Mestrado em Educação pela UFBA (1999). Ela também é doutora em Antropologia pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos - PÓSAFRO/UFBA e pós-doutorado pela Universidade de Lisboa.

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Tags

eleição joão carlos salles reitoria UFBA

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