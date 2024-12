Coelba orienta sobre possível temporal e ciclone neste fim de semana na Bahia

Chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos que podem chegar a 100 km/h. - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

A Bahia deve registrar temporais e ciclone em praticamente todas as regiões neste final de semana, como apontam as principais empresas de meteorologia do país. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta para chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos que podem chegar a 100 km/h. Por isso, a Neoenergia Coelba montou um plano operacional especial e destaca as orientações de segurança que devem ser seguidas pela população.

Os temporais podem provocar a queda de raios, vegetação e objetos sobre a rede elétrica, além de obstruir e alagar vias. Para otimizar e melhorar o atendimento, a Neoenergia Coelba estará com o efetivo de equipes em campo reforçado, com profissionais preparados para atuar nas ocorrências que possam surgir. Além disso, o Centro de Operações Integradas também estará com técnicos, engenheiros e eletricistas de plantão monitorando o sistema elétrico 24 horas por dia.

A Neoenergia Coelba atua com plano de priorização no atendimento a ocorrências que envolvam serviços essenciais como hospitais, postos de saúde, unidades de segurança pública, escolas, além de clientes cadastrados que utilizam equipamento elétrico para a sobrevivência.

Confira orientações para garantir a segurança durante os temporais:

· Se durante um temporal ocorrer o rompimento de um cabo, devido à queda de galhos de árvores ou raios, não toque nem chegue perto do local. Oriente as pessoas ao redor para não se aproximar e ligue para Neoenergia Coelba no número 116;

· Se a fiação cair sobre um carro, a pessoa não deve tentar sair de dentro e ninguém deve se aproximar do veículo. Oriente as pessoas ao redor para manter a calma, ligue para a Neoenergia Coelba no número 116 e ligue para os Bombeiros no número 193;

· Procure abrigo em lugar seguro. Fique longe de janelas e portas metálicas, especialmente, durante a incidência de raios. Não se abrigue em baixo de árvores e não fique em campos abertos;

· Retire os aparelhos eletroeletrônicos da tomada para evitar danos;

· Não faça serviços em locais externos e em telhados, como a instalação ou manutenção de antenas;

· Em caso de inundações, desligue o disjuntor geral da residência.