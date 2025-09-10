TRAGÉDIA
Colisão entre caminhões deixa um morto no sul da Bahia
Com o impacto, os dois caminhões ficaram tombados na BR 116, km 514
Por Redação
Um acidente entre dois caminhões deixou um morto na BR 116, km 514, no município de Santa Terezinha, na madrugada desta quarta-feira, 10.
Com o impacto, os dois caminhões ficaram tombados. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia, um na pista e outro sobre a faixa de domínio. A pista encontra-se parcialmente interditada, com o fluxo de veículos acontecendo pelo acostamento crescente.
O motorista de um dos caminhões morreu na hora e o outro foi resgatado com ferimentos leves e encaminhado ao Hospital de Itatim.
