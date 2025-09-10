Colisão entre caminhões deixa um morto no sul da Bahia

Com o impacto, os dois caminhões ficaram tombados - Foto: Reprodução | Google Street View

Um acidente entre dois caminhões deixou um morto na BR 116, km 514, no município de Santa Terezinha, na madrugada desta quarta-feira, 10.

Com o impacto, os dois caminhões ficaram tombados. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia, um na pista e outro sobre a faixa de domínio. A pista encontra-se parcialmente interditada, com o fluxo de veículos acontecendo pelo acostamento crescente.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O motorista de um dos caminhões morreu na hora e o outro foi resgatado com ferimentos leves e encaminhado ao Hospital de Itatim.