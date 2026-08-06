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BAHIA

Colóquio Internacional conecta Bahia e Togo em agenda sobre cultura, reparação e negócios

Evento integra as celebrações pelos 25 anos de fundação do FENEBA

Redação
Por Redação
Imagem ilustrativa da imagem Colóquio Internacional conecta Bahia e Togo em agenda sobre cultura, reparação e negócios
Foto: Divulgação

Com foco em debates sobre a população negra, relações internacionais e desenvolvimento econômico, será realizado o Colóquio Internacional Cultura, Relações Exteriores, Desenvolvimento e Reparação. O evento integra as celebrações pelos 25 anos de fundação do FENEBA e desdobra as discussões iniciadas no 9º Congresso Panafricano, sediado em Lomé, no Togo. O evento será realizado nas cidades de Salvador e Cachoeira.

Além das mesas de reflexão sobre as condições e perspectivas da população negra na África e na Diáspora Africana, o encontro promoverá ações de cooperação internacional e fortalecimento de laços comunitários.

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PROGRAMAÇÃO

DIA 10 DE AGOSTO - SEGUNDA-FEIRA - ALBA

08:00 | Acolhimento, Credenciamento e Coffe Break

Mestre de Cerimônia: Tonho Matéria (Cantor, compositor, Presidente do Bloco da Capoeira) e Dra. Patricia Pinheiro (Delegada de Polícia e Diretora de Cultura do AFRICA900- Centro de Referência Política)

09:00 | Abertura: Mística - Toque Sagrado Percussão e Atabaque, Grupo Cultural do TOGO: Tem Biya Danse

09:30 | Composição da Mesa (Personalidades e Autoridades Políticas e Religiosas - Execução dos Hinos da Bahia, do Brasil e da África)

10:00 | Cerimônia de leitura do Marco Conceitual do Colóquio Internacional - Roberto Pinho

12:30 | Encerramento dos Trabalhos

15:00 | City Tour - Bahia Histórica (Visita a SPD - Sociedade Protetora dos Desvalidos)

Recepção aos togoleses / homenagem ao Mês da Ancestralidade de Matriz Africana

18:00 | Sessão Especial na Câmara de Vereadores Salvador

20:00 | Coquetel de Encerramento

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DIA 11 DE AGOSTO - TERÇA-FEIRA - INSTITUTO ANÍSIO TEIXEIRA-IAT

(Estrada da Muriçoca S/N, Cep: 41.250-420 Sao Rafael / Paralela)

MANHÃ

Painel 01 - Cultura, Ancestralidade Africana no Mundo Contemporâneo

Mediadora: Prof. Rosane Borges (Dra. em Ciências da Comunicação e Jornalista)

08:00 | Acolhimento e Credenciamento

09:00 | Prof. Dr. Samuel Vida (UFBA) - Presidente do Aganju

09:30 | Yá Marcia D'Ogum - Coordenadora do RENAFRO e conselheira da UFBA

10:00 | Luiz Carlos Amaral Gomes (Ele SEMOG) - Poeta, Escritor e Ativista - RJ

10:30 | Nadou Delali Hellu Tossou - Secretaria de Cultura de Aneho (TOGO)

11:00 | Intervenções do público

11:30 | Respostas dos intervenientes e considerações finais

12:20 | Almoço

TARDE

Painel 02 - Educação e Cultura como Ferramentas de Reconexão entre África e Diáspora.

Mediadora: Prof. Marize Conceição (Dra. em História Social pela UERJ)

14:00 | Prof. Roberto Pinho; - Antropólogo, Historiador e Idealizador da Casa do Benin

14:30 | Professora Dra. Mirian Reis - Articuladora do processo de criação da Universidade Federal da Integração África-Brasil - UNIFAB

15:00 | Sr. Alassane Dermane - Diretor do Grupo Cultural Tem Biya Danse e Diretor da Câmara de Comércio Brasil/Togo (ECOWAS) (TOGO)

15:30 | Professora Dra. Maria do Carmo Rebouças - Grupo de Pesquisa Pensamento Negro Contemporâneo

16:00 | Intervenções do público

16:50 | Respostas dos intervenientes e considerações finais

17:30 | Encerramento e Coffe Break

19:00 | AGENDA CULTURAL - Visita à Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos - Pelourinho / Terça da Bênção

DIA 12 DE AGOSTO - QUARTA-FEIRA - INSTITUTO ANÍSIO TEIXEIRA - IAT

MANHÃ

Painel 03 - Relações Exteriores, Desenvolvimento e Reparação

Mediadora: Prof. Maria Inêz Barbosa (Dra. em Saúde Pública da USP)

09:00 | Embaixador Sr. Francisco Luz (Chefe do Escritório de Representação na Bahia do Ministério das Relações Exteriores do Brasil - Itamaraty)

09:30 | Dr. Akil Kokayi Khalfani - EUA (Diretor do Instituto Essex County)

10:10 | Professor Dr. Hélio Santos (Professor, Pesquisador, Escritor e Dr. em Administração pela FEA-USP)

10:40 | Embaixador Sr. Lantame Linsao Oubonfo (Embaixador do TOGO no Brasil)

11:10 | Intervenção do público

11:30 | Respostas e considerações finais dos palestrantes

12:10 | Almoço

TARDE

Painel 04 - O Panafricanismo como elemento de contribuição política para o Movimento Negro Brasileiro

Mediadora: Prof. Deise Benedito (Dra. em Direito e Criminologia e Especialista em Relações Raciais de Gênero na Segurança Pública)

14:00 | Professor Dr. Pedro Leyvas - CUBA (Coordenador do Centro de Estudos Africana da UNILAB)

14:30 | Dr. Richard Santos (Dr. em Ciências Sociais e Chefe de Gabinete da SEPROMI)

15:00 | Dr. Humberto Brown, especialista em Saúde Pública e Relações Internacionais - Panafricanista do Panamá

15:30 | Dr. João Jorge - Presidente da Fundação Cultural Palmares

16:00 | Intervenções do público

17:00 | Respostas dos intervenientes e considerações finais

17:40 | Apresentação da Carta da Bahia

18:00 | Encerramento e Coffee Break, jantar e noite livre

DIA 13 DE AGOSTO - QUINTA-FEIRA | RODADA DE NEGÓCIOS - NETWORKING

10:00 | Mesas Temáticas

Áreas de Interesse:

Trade Turismo - Bancos e Fintech - BYD

Comércio - Embrapa - Secretaria da Ciência e Tecnologia

Tecnologia da Inovação - Câmara de Comércio - Vale do Dendê

Aviação - Hotelaria

DIA 14 DE AGOSTO - SEXTA-FEIRA - IRMANAMENTO ENTRE CACHOEIRA/BAHIA E ANEHO/TOGO

07:00 | Deslocamento para Cachoeira

09:30 | Recepção e acolhimento / Casa da Irmandade da Boa Morte

10:00 | Sessão Especial na Câmara Municipal de Cachoeira, Irmanamento entre as cidades de Cachoeira na Bahia e Aneho do Togo

13:00 | Almoço

15:00 | Visita a cidade de Cachoeira e São Félix

19:00 | Jantar e noite livre - Cachoeira Night

DIA 15 DE AGOSTO - SÁBADO - PARTICIPAÇÃO NA PROCISSÃO / FESTA DA IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA BOA MORTE

10:00 | Participação do Grupo Togolês (Tem Biya Danse)

16:00 | Retorno a Salvador

20:00 | Jantar Livre

DIA 16 DE AGOSTO - DOMINGO - PARTICIPAÇÃO NA XXVIII CAMINHADA AZOANY

09:00 | Missa na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos

11:30 | Almoço de confraternização do Fórum de Entidades Negras da Bahia com a delegação Africana - BRÁFRICA no Centro Histórico / Pelourinho

13:00 | Caminhada AZOANY - do Pelourinho a São Lázaro (encerramento do Colóquio)

19:00 | Hotel e Preparação para retorno.

Informações e Contatos:

55 71-99158-8807 - Raimundo Bujão

55 71-98709-0312 - Samuel Azevedo

55 71-98857-7153 - Sueyde Menezes

e-mail: [email protected]

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Tags

Colóquio Internacional cooperação internacional Cultura e Ancestralidade Desenvolvimento Econômico população negra relações internacionais

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