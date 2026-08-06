BAHIA
Colóquio Internacional conecta Bahia e Togo em agenda sobre cultura, reparação e negócios
Evento integra as celebrações pelos 25 anos de fundação do FENEBA
Com foco em debates sobre a população negra, relações internacionais e desenvolvimento econômico, será realizado o Colóquio Internacional Cultura, Relações Exteriores, Desenvolvimento e Reparação. O evento integra as celebrações pelos 25 anos de fundação do FENEBA e desdobra as discussões iniciadas no 9º Congresso Panafricano, sediado em Lomé, no Togo. O evento será realizado nas cidades de Salvador e Cachoeira.
Além das mesas de reflexão sobre as condições e perspectivas da população negra na África e na Diáspora Africana, o encontro promoverá ações de cooperação internacional e fortalecimento de laços comunitários.
PROGRAMAÇÃO
DIA 10 DE AGOSTO - SEGUNDA-FEIRA - ALBA
08:00 | Acolhimento, Credenciamento e Coffe Break
Mestre de Cerimônia: Tonho Matéria (Cantor, compositor, Presidente do Bloco da Capoeira) e Dra. Patricia Pinheiro (Delegada de Polícia e Diretora de Cultura do AFRICA900- Centro de Referência Política)
09:00 | Abertura: Mística - Toque Sagrado Percussão e Atabaque, Grupo Cultural do TOGO: Tem Biya Danse
09:30 | Composição da Mesa (Personalidades e Autoridades Políticas e Religiosas - Execução dos Hinos da Bahia, do Brasil e da África)
10:00 | Cerimônia de leitura do Marco Conceitual do Colóquio Internacional - Roberto Pinho
12:30 | Encerramento dos Trabalhos
15:00 | City Tour - Bahia Histórica (Visita a SPD - Sociedade Protetora dos Desvalidos)
Recepção aos togoleses / homenagem ao Mês da Ancestralidade de Matriz Africana
18:00 | Sessão Especial na Câmara de Vereadores Salvador
20:00 | Coquetel de Encerramento
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DIA 11 DE AGOSTO - TERÇA-FEIRA - INSTITUTO ANÍSIO TEIXEIRA-IAT
(Estrada da Muriçoca S/N, Cep: 41.250-420 Sao Rafael / Paralela)
MANHÃ
Painel 01 - Cultura, Ancestralidade Africana no Mundo Contemporâneo
Mediadora: Prof. Rosane Borges (Dra. em Ciências da Comunicação e Jornalista)
08:00 | Acolhimento e Credenciamento
09:00 | Prof. Dr. Samuel Vida (UFBA) - Presidente do Aganju
09:30 | Yá Marcia D'Ogum - Coordenadora do RENAFRO e conselheira da UFBA
10:00 | Luiz Carlos Amaral Gomes (Ele SEMOG) - Poeta, Escritor e Ativista - RJ
10:30 | Nadou Delali Hellu Tossou - Secretaria de Cultura de Aneho (TOGO)
11:00 | Intervenções do público
11:30 | Respostas dos intervenientes e considerações finais
12:20 | Almoço
TARDE
Painel 02 - Educação e Cultura como Ferramentas de Reconexão entre África e Diáspora.
Mediadora: Prof. Marize Conceição (Dra. em História Social pela UERJ)
14:00 | Prof. Roberto Pinho; - Antropólogo, Historiador e Idealizador da Casa do Benin
14:30 | Professora Dra. Mirian Reis - Articuladora do processo de criação da Universidade Federal da Integração África-Brasil - UNIFAB
15:00 | Sr. Alassane Dermane - Diretor do Grupo Cultural Tem Biya Danse e Diretor da Câmara de Comércio Brasil/Togo (ECOWAS) (TOGO)
15:30 | Professora Dra. Maria do Carmo Rebouças - Grupo de Pesquisa Pensamento Negro Contemporâneo
16:00 | Intervenções do público
16:50 | Respostas dos intervenientes e considerações finais
17:30 | Encerramento e Coffe Break
19:00 | AGENDA CULTURAL - Visita à Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos - Pelourinho / Terça da Bênção
DIA 12 DE AGOSTO - QUARTA-FEIRA - INSTITUTO ANÍSIO TEIXEIRA - IAT
MANHÃ
Painel 03 - Relações Exteriores, Desenvolvimento e Reparação
Mediadora: Prof. Maria Inêz Barbosa (Dra. em Saúde Pública da USP)
09:00 | Embaixador Sr. Francisco Luz (Chefe do Escritório de Representação na Bahia do Ministério das Relações Exteriores do Brasil - Itamaraty)
09:30 | Dr. Akil Kokayi Khalfani - EUA (Diretor do Instituto Essex County)
10:10 | Professor Dr. Hélio Santos (Professor, Pesquisador, Escritor e Dr. em Administração pela FEA-USP)
10:40 | Embaixador Sr. Lantame Linsao Oubonfo (Embaixador do TOGO no Brasil)
11:10 | Intervenção do público
11:30 | Respostas e considerações finais dos palestrantes
12:10 | Almoço
TARDE
Painel 04 - O Panafricanismo como elemento de contribuição política para o Movimento Negro Brasileiro
Mediadora: Prof. Deise Benedito (Dra. em Direito e Criminologia e Especialista em Relações Raciais de Gênero na Segurança Pública)
14:00 | Professor Dr. Pedro Leyvas - CUBA (Coordenador do Centro de Estudos Africana da UNILAB)
14:30 | Dr. Richard Santos (Dr. em Ciências Sociais e Chefe de Gabinete da SEPROMI)
15:00 | Dr. Humberto Brown, especialista em Saúde Pública e Relações Internacionais - Panafricanista do Panamá
15:30 | Dr. João Jorge - Presidente da Fundação Cultural Palmares
16:00 | Intervenções do público
17:00 | Respostas dos intervenientes e considerações finais
17:40 | Apresentação da Carta da Bahia
18:00 | Encerramento e Coffee Break, jantar e noite livre
DIA 13 DE AGOSTO - QUINTA-FEIRA | RODADA DE NEGÓCIOS - NETWORKING
10:00 | Mesas Temáticas
Áreas de Interesse:
Trade Turismo - Bancos e Fintech - BYD
Comércio - Embrapa - Secretaria da Ciência e Tecnologia
Tecnologia da Inovação - Câmara de Comércio - Vale do Dendê
Aviação - Hotelaria
DIA 14 DE AGOSTO - SEXTA-FEIRA - IRMANAMENTO ENTRE CACHOEIRA/BAHIA E ANEHO/TOGO
07:00 | Deslocamento para Cachoeira
09:30 | Recepção e acolhimento / Casa da Irmandade da Boa Morte
10:00 | Sessão Especial na Câmara Municipal de Cachoeira, Irmanamento entre as cidades de Cachoeira na Bahia e Aneho do Togo
13:00 | Almoço
15:00 | Visita a cidade de Cachoeira e São Félix
19:00 | Jantar e noite livre - Cachoeira Night
DIA 15 DE AGOSTO - SÁBADO - PARTICIPAÇÃO NA PROCISSÃO / FESTA DA IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA BOA MORTE
10:00 | Participação do Grupo Togolês (Tem Biya Danse)
16:00 | Retorno a Salvador
20:00 | Jantar Livre
DIA 16 DE AGOSTO - DOMINGO - PARTICIPAÇÃO NA XXVIII CAMINHADA AZOANY
09:00 | Missa na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos
11:30 | Almoço de confraternização do Fórum de Entidades Negras da Bahia com a delegação Africana - BRÁFRICA no Centro Histórico / Pelourinho
13:00 | Caminhada AZOANY - do Pelourinho a São Lázaro (encerramento do Colóquio)
19:00 | Hotel e Preparação para retorno.
Informações e Contatos:
55 71-99158-8807 - Raimundo Bujão
55 71-98709-0312 - Samuel Azevedo
55 71-98857-7153 - Sueyde Menezes
e-mail: [email protected]