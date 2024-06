Colorido e Loirinho: quem são os líderes do BDM transferidos na Bahia

Antônio Dias e Eric Argolo, conhecidos como Colorido e Loirinho, respectivamente - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os dois presos do Complexo Penitenciário de Salvador, que foram transferidos para o presídio de segurança máxima de Serrinha, no nordeste baiano, tinham ligação com a facção criminosa Bonde do Maluco (BDM). A transferência aconteceu em cumprimento da segunda fase da Operação Torre, deflagrada nesta terça-feira, 11.

De acordo com informações obtidas pelo Portal A TARDE, a dupla foi identificada como Antônio Dias de Jesus e Eric Santos Argolo, conhecidos pelos vulgos de Colorido e Lourinho ou Loirinho, respectivamente.

Na primeira fase da operação, em buscas realizadas em celas da unidade prisional na capital, foi apreendido um celular por meio do qual Colorido se comunicava com outros internos e com os comparsas atuantes do lado de fora da prisão.

Em maio, o indivíduo, junto com outros dois suspeitos, foram os alvos principais da Operação Hégira. Eles são apontados também como fortes aliados da facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC), que também possui atuação em diversos estados do Brasil, incluindo na Bahia.

Colorido

Considerado o maior traficante da Região Metropolitana de Salvador (RMS), Colorido já foi preso no estado de São Paulo, em junho de 2015. Ex-10 de Ouros do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

Na ocasião, ele tinha vários mandados de prisão em aberto por homicídio, tentativa de homicídio, extorsão seguida de morte e tráfico de drogas, e era apontado como mentor intelectual de vários homicídios e crimes contra instituições financeiras na RMS.



Investigações apontam que ele teve participação em crimes contra instituições financeiras nos municípios de Governador Mangabeira, Gandu, Araçás, Riachão do Jacuípe, Entre Rios, Berimbau, Pojuca, Mata de São João e Esplanada.

Loirinho

Já Eric Santos Argolo, o 'Loirinho', foi preso pela polícia em 2018. Em julho de 2017, ele e outros sete indivíduos teriam participado da chacina ocorrida no bairro do Engenho Velho da Federação. Na ocasião, foram mortos a tiros Alexander Patrick Silva dos Santos, Reinaldo Cardoso dos Santos, Luciano de Souza Santos Filho e Jacson Ramos de Almeida.

A polícia atribuiu o quádruplo homicídio à ligação com o tráfico de drogas. Além de Loirinho, participaram do crime Luciano de Jesus Mota, conhecido como Benga; Alessandro Nunes Mercês, o Leozinho; Matheus Roberto Costa Souza, o Boca Preta; Mavérique Souza da Silva, o Maver; Wiliam dos Santos Santana, o Lacoste; Antônio Paulo de Jesus Silva Júnior, o Magaiver; e Adílio de Oliveira Ribeiro.