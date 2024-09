Comandantes da Ronda Maria da Penha se reunem em 1º encontro da PM

22 comandantes da Ronda no interior participarão de palestras no Quartel do Comando Geral, no Largo dos Aflitos - Foto: Divulgação

O Batalhão de Policiamento de Proteção à Mulher (BPPM), realizará, na segunda,26, e na terça-feira,27, em Salvador e em Lauro de Freitas, o 1º Encontro das Comandantes da Ronda Maria da Penha.

A atividade, que se insere no contexto do Agosto Lilás, visa reunir as comandantes das Rondas no interior do estado para oportunizar um momento de troca de experiências entre elas e a tenente-coronela Roseli de Santana, comandante do BPPM, além fortalecer as ações institucionais destinadas ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher e alinhar procedimentos operacionais.



As 22 comandantes da Ronda no interior participarão de palestras no Quartel do Comando Geral, no Largo dos Aflitos, onde será iniciada a jornada de atividades, além de visitas guiadas à Casa da Mulher Brasileira, no Caminho das Árvores, importante local de acolhimento às vítimas de violência, e à sede do BPPM, em Lauro de Freitas.



Criado pela Lei Estadual nº 14.567, de 16 de maio do ano passado, o Batalhão, que tem como área de atuação a capital baiana e a RMS, é responsável pela coordenação das atividades dos 22 núcleos da Ronda que existem no interior do Estado.

Cada unidade atua de forma protetiva com a realização de visitas às mulheres assistidas, as quais tiveram, por meio das Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, medidas protetivas concedidas, garantindo, assim, a efetividade da decisão judicial