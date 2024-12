Comando Vermelho: onze suspeitos de integrar facção são presos

Operação foi deflagrada nesta manhã - Foto: Divulgação

Uma operação da Polícia Civil resultou na prisão de onze pessoas suspeitas de integrar a facção criminosa Comando Vermelho (CV), na Bahia. Batizada de 'Cerberus', a segunda fase da ação foi deflagrada na manhã desta quarta-feira, 27, e foi voltada ao combate de uma organização criminosa com atuação no tráfico de drogas nas localidades de Portão, Areia Branca e Capelão, no município de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com uma fonte do Portal A TARDE ligada as forças policiais, uma das principais lideranças do grupo, identificado como Djavan Santos Conceição, mais conhecido como "Edcity", foi presa em uma ação conjunta entre a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, e a FICCO Mato Grosso, no dia 6 de novembro deste ano.

As investigações ainda detalharam os papéis de outras duas lideranças da organização, que estão foragidas. No entanto, a corporação não revelou os detalhes.

Ao todo, a ação cumpriu 39 mandados de busca e apreensão e prendeu 11 integrantes da organização criminosa, em cumprimento a mandados de prisão expedidos pela Vara Criminal de Lauro de Freitas. Além disso, a Justiça autorizou o bloqueio de R$14 milhões em bens e contas bancárias de 28 investigados.

A Operação Cerberus faz parte das ações da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas (RENORCRIM), que atua ao nível nacional no combate a organizações criminosas e redes de crime organizado.