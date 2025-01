Comerciante de 64 anos é morto a tiros em estabelecimento na Bahia

- Foto: Redes socias

Um comerciante de 64 anos foi morto a tiros dentro de um estabelecimento comercial, no Mercado Municipal de Itanhém, no sul da Bahia, na quinta-feira, 16, A vítima foi identificada como João Vitório Martins.

Há cerca de 20 dias ele abriu no local do crime um estabelecimento comercial que funcionava como bar e lanchonete. Horas antes do crime, João Vitório fez um vídeo mostrando a fachada do local que ali passaria o resto de seus dias.

Ele estava no local quando um homem, que estava em uma motocicleta, chegou e disparou tiros contra a vítima. Testemunhas relataram que João Vitório estava na porta do estabelecimento correu para dentro do galpão, mas foi alcançado pelo suspeito.

O filho de João Vitório ainda tentou socorrê-lo em seu carro para um hospital, mas encontrou uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no caminho. A equipe levou o comerciante para o Hospital Municipal Maria Moreira, mas ele não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil investiga o caso. Até o momento, ninguém, foi preso.