Baiano que morava em Portugal morre após cair em rio; jovem queria ser jogador

Garoto estava em Portugal buscando o sonho de ser jogador de futebol - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Jovem baiano que sonhava em ser jogador de futebol, Gabriel Cunha, de 21 anos, morreu em Portugal na quinta-feira, 16, após cair em um rio na cidade de Coimbra. Segundo a polícia, o jovem era suspeito por tráfico de drogas, já a família afirma que ele não era envolvido e foi atingido por balas de borracha.

Gabriel Cunha era natural de Salvador, mas foi para Fortaleza, no Ceará, morar com o pai ainda na adolescência. O garoto sonhava em ser jogador de futebol e há cerca de três anos ele se mudou pra Portugal, visando realizar este sonho.

De acordo com o comunicado da polícia portuguesa, os agentes haviam abordado Gabriel e outros jovens em Coimbra, suspeitos de tráfico de drogas. É apontado pela polícia também, que Gabriel já havia sido detido pelo mesmo delito em outra ocasião. O grupo fugiu e o baiano foi perseguido pelos policiais.

O jovem correu às margens do rio Mondego, pulou na água e desapareceu. Horas depois, buscas feitas com a ajuda do Corpo de Bombeiros encontraram o corpo de Gabriel já submerso.

Porém, segundo a tia do jovem, Erika Dantas, a versão da polícia não condiz com o que foi dito pelos amigos do garoto. De acordo com ela, Gabriel havia sido agredido pelos policiais, tentou fugir, foi atingido por balas de borracha, e com o impacto, caiu no Rio Mondego e se afogou.

A família soube da morte do baiano por meio dos amigos. Eles prestaram uma homenagem ao jovem nesta sexta-feira, 17, no rio onde o corpo foi encontrado. No vídeo, eles aparecem jogando flores e balões brancos na água. Ainda não há informações sobre o velório ou sobre o enterro.