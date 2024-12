Como está Divaldo Franco? Entenda câncer do líder espírita

O médium e líder espírita Divaldo Franco, de 97 anos - Foto: Reprodução

O médium e líder espírita Divaldo Franco, de 97 anos, foi internado em Salvador após o diagnóstico de câncer de bexiga. Reconhecido mundialmente por seu trabalho na divulgação do espiritismo e pela fundação da Mansão do Caminho, Divaldo enfrenta uma batalha contra a doença, sendo acompanhado de perto pela equipe médica para definir o melhor tratamento.

Câncer de bexiga: o que é

O câncer de bexiga, conforme explica o Instituto Nacional de Câncer (INCA), é uma doença que afeta as células do revestimento interno da bexiga. Existem diferentes tipos, sendo o mais comum o carcinoma urotelial, responsável por cerca de 90% dos casos. Esse tipo começa nas células de transição, que formam o tecido mais interno da bexiga. Outros tipos incluem o carcinoma de células escamosas e o adenocarcinoma, geralmente associados a irritações crônicas ou inflamações prolongadas.

Fatores de risco para o câncer de bexiga

Entre os principais fatores de risco, o tabagismo se destaca, sendo responsável por 50% a 70% dos casos. Substâncias químicas presentes no cigarro podem se acumular na urina, prejudicando as células do revestimento da bexiga. Exposição ocupacional a produtos químicos, infecções urinárias frequentes, uso prolongado de alguns medicamentos e histórico de radioterapia também aumentam o risco de desenvolvimento da doença.

Sintomas do câncer de bexiga

Os sintomas incluem sangue na urina (hematúria), dor ou dificuldade para urinar (disúria), aumento na frequência urinária e urgência para urinar. O diagnóstico precoce é crucial para o sucesso do tratamento, que pode variar de cirurgias a terapias como quimioterapia ou imunoterapia, dependendo do estágio da doença.

Como está Divaldo Franco?

Em nota divulgada neste sábado, 23, o Centro Espírita Caminho da Redenção e a Obra Social Mansão do Caminho confirmaram que Divaldo está hospitalizado desde o último domingo, 17, “para permitir um monitoramento mais constante” após sinais de desconforto urinário.

Ainda segundo a Mansão do Caminho, o estado de saúde de Divaldo Franco é estável, e ele está bem, lúcido e sem dor.