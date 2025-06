Comunidade responsabiliza obra de eólica por morte de criança na Bahia

O empreendimento é operado pela empresa Pan American Energy (PAE) - Foto: Divulgação/PAE

Moradores da comunidade de Lagoa de Bastos, em Piatã, na Bahia, responsabilizam a instalação de um parque eólico pela morte de uma criança de 13 anos e por danos estruturais em residências locais. O empreendimento é operado pela empresa Pan American Energy (PAE). A informação é do jornal Folha de São Paulo.



O acidente ocorreu em abril de 2024, quando uma vala de drenagem aberta durante a construção da estrada do parque acumulou água da chuva. Durante uma brincadeira, a estrutura cedeu e soterrou dois meninos. Um deles, Paulo Gustavo, morreu no local. A comunidade alega que a vala foi criada pela empresa.

A vala, segundo Delci Moreira, pai do garoto, foi escavada durante a construção da estrada em 2023, planejada para a passagem dos equipamentos das turbinas eólicas. Apesar da resistência da comunidade, a empresa prometeu que fecharia a via após as obras, mas não cumpriu a promessa.

Além do acidente, moradores relatam rachaduras em casas causadas pela passagem de veículos pesados e explosões controladas para instalação das turbinas. Também reclamam de poeira, lama e falta de água encanada.

Em nota enviada ao Folha, a PAE afirma que lamenta o ocorrido, mas nega responsabilidade pelo acidente. Segundo a empresa, houve contato com a família por meio de uma empresa contratada. Sobre os impactos nas moradias, a PAE afirma cumprir exigências legais e realizar monitoramento ambiental, mas não comentou diretamente as denúncias de rachaduras e falta de indenização.

O parque integra um investimento de R$ 3 bilhões em energia renovável na região da Chapada Diamantina, abrangendo seis municípios, incluindo Piatã.

Relembre o caso

