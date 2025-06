Perigo nas estradas: Acidentes deixam cinco mortos e três feridos

Acidentes de trânsito acontecem em vários locais da Bahia, deixando vários mortos e feridos - Foto: Reprodução | PRE

Quatro acidentes aconteceram entre a noite de sexta-feira, 30, e a manhã deste sábado, 31, que registraram cinco pessoas mortas e três feridas em várias cidades da Bahia. As ocorrências aconteceram em Luís Eduardo Magalhães e Angical, no oeste do estado, e em Porto Seguro, localizada no extremo sul.

Entenda os casos:

Duas mulheres morreram em acidente em Porto Seguro

O acidente aconteceu em um trecho da BR-367, em Porto Seguro, envolvendo um carro e um caminhão deixou duas pessoas mortas. As vítimas não foram identificadas , ficaram presas nas ferragens.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal, PRF, e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para fazer a retirada das vítimas de dentro do carro, que ficou destruído. O acidente aconteceu no quilômetro 30 da via, durante a madrugada.

Três pessoas morrem depois de colisão entre carros

Três pessoas morreram e uma ficou ferida após dois carros baterem de frente na BR-242, entre as cidades de Luís Eduardo Magalhães e Barreiras, na manhã deste sábado, 31.

A Polícia Rodoviária Federal, PRF, está no local investigando possíveis motivos para o acidente acontecer. As vítimas não foram identificadas.

Uma pessoa ficou ferida após colisão entre carro e moto. Condutor afirma ter consumido bebida alcoólica

Um acidente aconteceu na noite desta sexta-feira, 30, no bairro Jardim Paraíso, também em Luís Eduardo Magalhães, envolvendo um carro e uma moto, deixando uma pessoa gravemente ferida.

De acordo com informações da TV Oeste, o condutor não prestou socorro ao motociclista, que ficou gravemente ferido no local, fugindo da cena. Porém, momentos depois, ele foi encontrado por agentes de trânsito tendo o carro guinchado.

O motorista foi levado ao Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep), onde está custodiado. Durante a abordagem, ele admitiu ter ingerido bebida alcoólica, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro . Somado a isso, foi constatado que ele também não possui habilitação.

A vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital do Oeste, em Barreiras.

Idoso fica ferido ao capotar carro

Um idoso de 83 anos ficou ferido após capotar o carro em que estava, em Angical, no oeste da Bahia. O acidente aconteceu nesta sexta-feira, 30.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou atendimento ao idoso, que teve apenas ferimentos leves. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal Gilvan Vanderlei de Carvalho.