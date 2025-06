Secretaria de Educação reúne para debater ações pedagógicas

- Foto: Divulgação | Governo da Bahia

A Secretaria da Educação do Estado promove, neste final de semana, o Encontro de Integração da Gestão Descentralizada, para debater avanços pedagógicos na rede pública. Gestores dos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTE), diretores e superintendentes da SEC participam do evento, que acontece no Instituto Anísio Teixeira (IAT), em Salvador.

De acordo com o assessor especial da SEC, Manoel Calazans, a ação é uma das estratégias utilizadas para compartilhar iniciativas e boas práticas aplicáveis nas unidades escolares e, também, discutir os desafios dos alunos na aprendizagem.

Segundo o gestor, a partir do panorama apresentado no encontro, é possível adotar ações específicas que colaborem para o melhor desempenho dos estudantes e definir formas da gestão escolar colaborar de maneira objetiva e prática.

“O papel da SEC vai além dos grandes investimentos em estrutura. Nossa missão também é identificar os gargalos na aprendizagem e atuar lado a lado com os estudantes. E uma das formas de chegar a esse objetivo é ouvir os gestores dos NTEs, profissionais que estão na ponta deste processo”, afirmou Calazans.

Auxílio à tomada de decisões

O diretor do NTE 8 - Médio Sudoeste, Eduardo Cardoso, ressaltou a relevância do encontro que, segundo ele, é uma oportunidade para conhecer o panorama de todo o Estado.

“Encontros desta natureza são extremamente importantes para a tomada de decisões e para que possamos superar os índices, principalmente de proficiência, e garantir um resultado positivo nas avaliações externas”, disse.