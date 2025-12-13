Condomínio Paraíso reafirma impacto histórico e ambiental em Guarajuba

Praia de Guarajuba - Foto: Reprodução internet

O empreendimento, conhecido como Condomínio Paraíso, que possui mais de 40 anos de existência em Guarajuba, localizado no município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), reafirma sua trajetória histórica e seu impacto para a área.

"Há mais de quatro décadas, funciona de forma contínua e organizada, com regras claras, gestão profissional e prestação regular de serviços, contando atualmente com 894 lotes, o que o torna o maior condomínio do norte do estado", diz o condomínio.

As declarações enviadas por meio de nota oficial neste sábado, 13, é um direito de resposta à decisão judicial que classifica o empreendimento como loteamento e não condomínio.

O comunicado reforça o legado econômico e ambiental para a região, a exemplo da geração de emprego e renda, o estímulo do turismo na área, e a obtenção da certificação internacional Bandeira Azul.

"Ao longo de sua trajetória, o empreendimento exerceu papel estruturante no desenvolvimento de Guarajuba e do Litoral Norte, gerando milhares de empregos diretos e indiretos, estimulando o comércio local, fortalecendo a cadeia turística e contribuindo de forma decisiva para a valorização imobiliária e urbanística da região", diz.

"No campo ambiental, destaca-se a conquista do certificado internacional Bandeira Azul na Praia do Paraíso, reconhecimento que resulta de décadas de cuidado ambiental, gestão responsável, segurança e educação ambiental, projetando Guarajuba, Camaçari e a Bahia em âmbito nacional e internacional", continua.

Entre os impactos estão:

Geração contínua de postos de trabalho nas áreas de segurança, manutenção, serviços gerais, administração, turismo e comércio;

Estímulo permanente ao comércio local, à cadeia turística e à prestação de serviços regionais;

Valorização imobiliária de Guarajuba e áreas adjacentes;

Consolidação de um padrão urbanístico e de gestão que hoje serve de referência em nível nacional.

O Condomínio Paraíso também endossa que "não é apenas um conjunto de lotes, mas uma instituição social viva, que contribuiu decisivamente para o fortalecimento da região", com destaque nos seguintes aspectos:

Urbanísticos;

Sociais;

Ambientais;

Econômicos;

Turísticos.

Em relação a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), o Condomínio diz:

"Em relação às questões jurídicas mencionadas, é importante esclarecer que a decisão noticiada não é definitiva. Os advogados do Condomínio Paraíso estão adotando todas as medidas cabíveis e já interpuseram recurso tecnicamente fundamentado, no qual se demonstram inconsistências relevantes na análise do conjunto probatório e na consideração da realidade fática consolidada ao longo de mais de 40 anos. Há expectativa juridicamente concreta de reversão da decisão em instância superior."

Leia a nota na íntegra

