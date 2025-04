Praça Guarajuba ganha novo nome em homenagem a legado de fundador

Praça de Guarajuba - Foto: Reprodução

Rodeada pelas águas cristalinas e tranquilas, a Praça de Guarajuba, localizada no município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), ganhará uma nova nomenclatura. A partir de agora, o famoso local passará a se chamar Praça João Fonseca.

A mudança faz uma homenagem a um dos pioneiros do Litoral Norte baiano, natural da cidade de Laranjeiras, considerado um dos fundadores do local paradisíaco.

O empreendedor João Fonseca mudou-se ainda jovem para Salvador e desde então construiu o seu legado na Bahia. O homem morreu aos 85 anos, em outubro do ano passado, na própria casa, em Guarajuba.

A modificação foi aprovada na Câmara Municipal de Camaçari, e sancionada pelo prefeito Luiz Caetano (PT), na última quinta-feira, 10. A medida consta no Diário Oficial da cidade (DOM).

Conheça história de João Fonseca

Movido pelo desejo de promover um crescimento regional integrado, gerando empregos, sempre com foco no desenvolvimento organizado do distrito de Monte Gordo, o considerado visionário João Fonseca transformou Guarajuba em um dos destinos mais cobiçados da Bahia — tanto residencial quanto turístico —.

O empreendedor sergipano contribuiu para a consolidação do destino baiano como um bairro planejado, ganhando destaque nacional.

Os moradores, bem como o pescador e nativo Raimundo, consideram João como o grande transformador do local. "Dr. João foi uma pessoa que trouxe desenvolvimento para Guarajuba e Monte Gordo também".

Após uma vida repleta de dedicação e realizações, João Fonseca morreu no dia 26 de outubro de 2024, aos 85 anos, à tarde em sua casa em Guarajuba logo após a reinauguração da praça.